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İtalya'da iktidar partisinden gazetecilere: 'Aşağılık çakallar', 'fahişeler'

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2018 15:04 | Son Güncelleme

İtalya'da iktidarın büyük ortağı 5 Yıldız Hareketi, bazı önde gelen isimlerinin gazetecilere "aşağılık çakallar" ve "fahişeler" şeklinde sözlü saldırılarda bulunması sonrası basın özgürlüğüne ve liberal demokrasiye saygısızlıkla suçlanıyor.

İtalya'da iktidar partisinden gazetecilere: 'Aşağılık çakallar', 'fahişeler'

İtalya'da iktidarın büyük ortağı 5 Yıldız Hareketi, bazı önde gelen isimlerinin gazetecilere "aşağılık çakallar" ve "fahişeler" şeklinde sözlü saldırılarda bulunması sonrası basın özgürlüğüne ve liberal demokrasiye saygısızlıkla suçlanıyor.

5 Yıldız Hareketi'nden olan Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, belediyedeki bir atamayla ilgili olarak yargılandığı davada geçen hafta sonu beraat etti.

Raggi'nin beraat etmesi üzerine 5 Yıldız Hareketi liderleri, davayı ve suçlamaları yazan, Raggi'ye eleştirilerde bulunan basın mensuplarına ağır ifadelerle saldırdı.

5 Yıldız'ın siyasi lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, Raggi'nin seçildiği günden bu yana "gülünç ithamlara" maruz kaldığını belirtti ve bunu yapanların "kendilerini gazeteci olarak adlandırdığını ama aslında yalnızca aşağılık çakallar olduklarını" söyledi.

Di Maio, gazete sahipleriyle ilgili bir yasal düzenleme yapacaklarını da söyledi ancak bununla ilgili detay vermedi.

5 Yıldız Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Alessandro Di Battista da "kalemlerini satmakla" suçladığı gazetecilere "fahişe" yakıştırması yaptı.

"GAZETECİLERE FAHİŞE DEMEK BENİ ŞOK ETMİYOR"

5 Yıldız'dan Adalet Bakanı Alfonso Bonafede de, partisinden gelen bu ithamlarla ilgili yorumu sorulduğunda "Gazetecilere "fahişe" demek beni şok etmiyor" diye cevap verdi.

Kendisini "Ne sağcı, ne solcu" diye tanımlayan popülist 5 Yıldız Hareketi, 2009'da kurulmasından bu yana geleneksel medyaya tepki gösteriyor ve sosyal medya üzerinden iletişime ağırlık veriyordu. Ancak Hareket'in geçen Haziran'da aşırı sağcı Lig Partisi ile koalisyon hükümeti kurmasıyla artık iktidar gücünü elinde bulundurması ve eleştirilerin dozunu "gözdağı" verecek seviyeye taşıması üzerine muhalefet partilerinden gazeteci derneklerine ve hak örgütlerine kadar geniş bir kesimden tepki geldi.

BERLUSCONİ'DEN DİKTATÖRLÜK UYARISI

Muhalefetteki merkez-sol Demokratik Parti'nin Senato Grup Başkanı Andrea Marcucci, "Ülkenin en büyük partisinin koro halinde gazetecileri 'aşağılık çakallar' ve 'fahişeler' diye tanımlaması, demokrasinin ve haber alma özgürlüğünün risk altında olduğu anlamına gelir" dedi.

Eski Başbakan ve Haydi İtalya Partisi lideri Silvio Berlusconi de hükümeti eleştirerek "diktatörlük" uyarısında bulundu. Berlusconi, "Yapılan açıklamalardan çok endişeliyim. Özgürlüklerin kısıtlandığı bir atmosfer var, bugün artık rahatlıkla illiberal olarak tanımlayabileceğimiz bir demokrasi ortamındayız. Böyle giderse diktatörlüğün eşiğine geliriz" dedi.

'VENEZUELA, RUSYA, SUDAN, ÇİN VE TÜRKİYE'DE YAŞANANLARA BENZİYOR'

Uluslararası Af Örgütü'nün İtalya Sözcüsü Riccardo Noury de, basına yönelik bu gibi ifadelerin gazetecileri saldırılara daha açık hale getirebileceği uyarısında bulundu ve "'Aşağılık çakallar' ve 'fahişeler' terimleri dünyanın birçok yerinde medya çalışanlarının meşruiyetine zarar vermek ve onları saldırılara daha açık hale getirmek için kullanılıyor. Hatırlatmak isterim ki ülkemizde tehdit alan yaklaşık 200 gazeteci var ve bunların 20 kadarı koruma altında" dedi.

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda da iktidar partisinden basına yönelik bu çıkışlar, Venezuela, Rusya, Sudan, Çin ve Türkiye'de yaşananlara benzetildi.

İtalyan Gazeteciler Sendikası (FNSI) "gazetecilere yönelik galiz ve kabul edilemez saldırıları" protesto etmek için yarın birçok kentte gösteri düzenlemeye hazırlanıyor.

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