İtalya'da istihbarat birimlerinin başına ilk kez bir kadın getirildi

İtalya Başbakanı Mario Draghi çarşamba günü, Güvenlik Bilgi Departmanı (DIS) direktörü Gennaro Vecchione'nin yerine Büyükelçi Elisabetta Belloni'yi atadı.

62 yaşındaki Belloni, 2016 yılından bu yana diplomatik hizmetteki en önemli görev olan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.

İtalya Güvenlik Bilgi Departmanı, yurtdışı (AISE) ve yurtiçi (AISI) istihbarat birimlerini koordine ve denetleme faaliyetlerinden sorumlu kurum olarak doğrudan Bakanlar Kurulu'na bağlı olarak çalışıyor.

Diplomatik kariyeri boyunca Dışişleri Bakanlığı'nda değişik kademelerde görev alan Elisabetta Belloni, ülke kamuoyunda Irak ve Afganistan'da militanlar tarafından kaçırılan İtalyan vatandaşlarının kurtarılması ve 2004'te Tayland'da yaşanan tsunami felaketini yaşayan İtalyan turistlerin geri getirilmesi operasyonlarındaki rolü ile tanınıyor.

