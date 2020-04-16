İtalya'da karantina önlemleri kademeli olarak kaldırılıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden İtalya, karantina önlemlerini kademeli olarak kaldırıyor. Floransa şehrine giriş çıkışlarda araçlar kontrol ediliyor.

Ülkede ekonomik faaliyetlerin nasıl başlayacağına yönelik tartışmalar da sürüyor. Hükümet kademeli başlamayı öngörürken, bazı bölgelerden 4 Mayıs'ta sosyal mesafe kurallarına uymak koşuluyla topyekun açılış talepleri geliyor.

Lombardiya Bölgesel Yönetimi’nin dün duyurduğu sosyal mesafe, zorunlu maske kullanımı gibi koşullarla 4 Mayıs’ta üretimin kademeli olarak yeniden başlaması ve ekonominin harekete geçirilmesi önerisine Veneto Bölgesi’nden destek geldi.

"VİRÜSLE YAŞAMAYI ÖĞRENMEK"

Veneto Bölgesel Yönetimi Başkanı Luca Zaia, Lombardiya’nın çıkışının haklı olduğunu ifade ederek, "Bugünün teması ya son Kovid-19 vakasına dek her şeyi kapalı tutup, ekonomiyi öldürmek ya da Vuhan örneğinde olduğu gibi virüsle yaşamayı öğrenmek." dedi.

Hükümetin, ölü ve vaka sayısının halen diğer yerlere göre yüksek seyrettiği bu bölgelerden gelen taleplere mesafeli olduğu belirtildi.

