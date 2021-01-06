İtalya’da köpekler, okullarda koronavirüs taraması yapacak

Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde Kovid-19 testleri kesintisiz bir şekilde devam ederken, İtalya’dan ilginç bir adım geldi. Ülkenin kuzeyinde yer alan yarı özerk Trentino-Alto Adige bölgesinde yarın açılması planlanan okullarda, pilot bölge seçilen 3 farklı okulda eğitimli köpekler Kovid-19 taraması için kullanılacak.

18 KÖPEK DAHA EĞİTİLECEK

Appiano'da faaliyet gösteren köpek eğitmeni Romen'in önerisi ile başlatılan proje, ilk olarak Galileo Galilei, Brunico ve Peter Anich liselerinde test edilecek. Aynı zamanda bölgede 18 köpeğin daha Kovid-19 taraması için eğitileceği belirtildi.

"1 SAATTE YAKLAŞIK 300 KİŞİ TARANIYOR"

Bolzano'da düzenlenen basın toplantısında tanıtılan projenin yöneticisi Patrick Franzoni, eğitimli köpeklerin yüz maskelerini koklayarak virüsün varlığını tespit edebildiğini açıkladı. Franzoni, köpeklerin yardımıyla 1 saatte yaklaşık 300 kişinin taranabildiğini ifade etti. Köpeklerin viral enfeksiyon şüphesi tespit etmesi halinde velilerden izin alınarak öğrencilere hızlı test uygulanacak.

Köpek eğitmenleri Christian Romen ve Claus Langebner, eğitimli 5 köpeğin öğrencilerin önceden giydikleri maskeleri koydukları kapları koklayarak viral enfeksiyonları tanıdıklarını ifade etti.