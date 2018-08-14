HABER

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2018 13:53 | Son Güncelleme

İtalya'nın Cenova kentinde A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çöktü. En az 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı var. Köprüyle birlikte çöken en az 20 araçta bulunan kişiler için kurtarma çalışmaları sürüyor.

İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya’nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde bir otoyol köprüsü çöktü.

A10 otoyolu üzerinde bulunan yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki Morandi Köprüsü’nün bir kısmı saat 11.15 civarında çöktü.

Köprünün her iki şeridinin de çöktüğü olayda, çok sayıda aracın yere düştüğü ve en az 20 aracın enkaz altında kaldığı belirtiliyor.

İtfaiye yetkililerinin Adnkronos haber ajansına yaptığı açıklamada, enkaz altında kalan araçlarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

KÖPRÜDE ONARIM ÇALIŞMASI VARDI

Yetkililer biri çocuk en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Yapılan ilk açıklamaya göre olay sırasında köprüde onarım çalışması vardı.

Köprü tamiratından sorumlu Autostrade şirketi köprünün çöktüğü sırada köprüde onarım çalışması olduğunu açıkladı.


ULAŞTIRMA BAKANI: TRAJEDİ

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli,Twitter mesajında, "Cenova'da olanları büyük bir endişeyle takip ediyorum. Korkunç bir trajedi gibi görünüyor." ifadesini kullandı ve olay yerine gittiğini bildirdi.

AW468448_04

Enkaz altında kalanları çıkarmak için acil servis ve itfaiyenin müdahalesinin sürdüğü, bazı yaralıların hastaneye sevk edildiği bildirildi.

AW468448_03

Köprünün yapısal bir sorun nedeniyle çökmüş olabileceği ancak olayda şiddetli yağmurun da etkili olduğu düşünülüyor.


PARTNERÜnlü yıldız ne çamaşır giydi ne de bikini bir de üstüne...Ünlü yıldız ne çamaşır giydi ne de bikini bir de üstüne...
'Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksen kurulabilir''Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksen kurulabilir'
Türkiye'den ABD ürünlerine boykot kararıTürkiye'den ABD ürünlerine boykot kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya köprü Cenova polis medya ölü ya da yaralı

En Çok Okunan Haberler

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Fenerbahçe taraftarı Benfica maçı sonrası tribünleri terk etmedi ve oyuncuları çağırdı!

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Beyaz Saray'dan flaş Rahip Brunson açıklaması

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Trump, skandal F-35 kararını imzaladı!

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Irak'tan çok önemli Türkiye açıklaması: Talimat verdik

Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Okuyucu Yorumları 30 yorum
reisin yaptırdığı köprüler çöktü mi hiç çok nankör bi milletiz..
orduda sel köprüleri yıkınca bi ton yorum yapan aslını bilmeyen insanlar nerdesiniz
Tüm dünya ihmalkârlarla dolu. Cezasınıda hep masumlar çekiyor.
Sen kadere inanmaz mısın yoksa..? hayatta her şeyi dört dörtlük yapsan bile ölüm gelir yine de seni bulur
@ozmoo007 hırsızlığın kaderi mi olur? senin çevrendekilere üzüldüm ..hemde çok üzüldüm.... neden mi? yanlarında ve çevrelerinde sen varsın... ne büyük bir azap....
İtalyadaki köprülere talibiz en iyisini biz yaparız.
@hedefmars_2018 koyun can derdinde kasap et derdinde.....
çok geçmiş oolsun...
Aynı olay bizim ülkemizde olsa buna sevinen kansız çok olurdu sırf hükümeti eleştirmek için. Allah böyle insanların şerrinden korusun. İtalyaya da büyük geçmiş olsun.
kesin akp yaptı derler şimdi bidonlar
bu köprüyüde tayyip yapmıştır atın onun üstüne şimdi
DARISI TÜRKIYENIN BASINA İNSALLAH
hep ak partinin işleri bunlar. :)
BU İŞİN İÇİNDE GARANTİ TÜRK MÜHENDİSLER VARDIR. ORDAKİ KAÇAK TÜRKLERİ DE UCUZA ÇALIŞTIRMIŞLARDIR. İŞTE SONUÇ.
bunudami reis yaptırdı acaba
avrupanın göbeğinde olcek işmi.! hükümet istifa.!
Yorumlar daha trajedik türkiyenin komple ruh sağlığı testinden geçmesi lazım. İnsan olmayı unutanlar var. Sadece nefes almaya yarayanlar !
Alp yapmıştır.
o köprünün yaşı 70 olması lazım. metal yorgunluğu testi yapmaları gerekirdi. ölen insanlar sıradan iyi insanlar olabilir. yaralılara geçmiş olsun ölenlerin yakınlarının başı sağ olsun.
Eee sorumlusu her dakka yol kopru yaptik diyenlerin marifeti iste... fazla soze ne hacet ?
kesin erdoğana bağlarlar chp liler:)))
Trablusgarbı bomladıklarında bunda kat be kat Müslüman kanı dökmüşlerdi İt oğlu İtalyanlar. Ümarım Ders almış olurlar.
İnsan köprü çökerken gösteren bir video atar çekirdek çitletirken seyrederdik.
adamlar şokta olur tabi.. biz talimliyiz daha geçen orduda kaç köprü çökmüştü
Valla bizim Malatyada da beylerderesi köprüsü var çok yakında oda bunun gibi olacak göreceksiniz.
Köprüyü ücretli yapsalardı çökmezdi.
italyaya tatile gidecekler çok dikkatli olun hırsızlık olayları çok fazla oluyor
İtalyanlara geçmiş olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum.
yap işlet devret modeli olsaydı simdi cezasını taseron firma cekerdi
Acaba kim yapmış kine..
Diğer Haberler
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması

CNN International'da ilginç analiz: Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecekler

CNN International'da ilginç analiz: Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecekler

Beyaz Saray'dan Rahip Brunson açıklaması: Trump hayal kırıklığı yaşıyor

Beyaz Saray'dan Rahip Brunson açıklaması: Trump hayal kırıklığı yaşıyor

BM'den Türkiye-ABD açıklaması: Gerginliğin bu ülkelerin dışına taşmamasını umuyoruz

BM'den Türkiye-ABD açıklaması: Gerginliğin bu ülkelerin dışına taşmamasını umuyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.