İtalya'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya’nın kuzeybatısındaki Cenova kentinde bir otoyol köprüsü çöktü.

A10 otoyolu üzerinde bulunan yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki Morandi Köprüsü’nün bir kısmı saat 11.15 civarında çöktü.

Köprünün her iki şeridinin de çöktüğü olayda, çok sayıda aracın yere düştüğü ve en az 20 aracın enkaz altında kaldığı belirtiliyor.

İtfaiye yetkililerinin Adnkronos haber ajansına yaptığı açıklamada, enkaz altında kalan araçlarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

KÖPRÜDE ONARIM ÇALIŞMASI VARDI

Yetkililer biri çocuk en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Yapılan ilk açıklamaya göre olay sırasında köprüde onarım çalışması vardı.

Köprü tamiratından sorumlu Autostrade şirketi köprünün çöktüğü sırada köprüde onarım çalışması olduğunu açıkladı.





ULAŞTIRMA BAKANI: TRAJEDİ

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli,Twitter mesajında, "Cenova'da olanları büyük bir endişeyle takip ediyorum. Korkunç bir trajedi gibi görünüyor." ifadesini kullandı ve olay yerine gittiğini bildirdi.