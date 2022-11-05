İtalya'da korkunç helikopter kazası! Bir aile ve mürettebattan kurtulan olmadı

İtalya’nın güneydoğusundaki Puglia bölgesinde bu sabah meydana gelen helikopter kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.

TELSİZ BAĞLANTISI KESİLDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Foggia kentiyle Tremiti Adaları arasında bu sabah uçuş gerçekleştiren A109 tipi helikopterle telsiz bağlantısı kesildi. Bunun üzerine başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonrasında güvenlik güçleri, helikopterin enkazına Foggia vilayetine bağlı Apricena beldesi yakınlarında ulaştı. Kazada helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı.

Tremiti Adaları ile Foggia arasında düzenli seferler yapan Alidaunia şirketine ait olan helikopterin, söz konusu güzergahta günde birkaç kere gidiş-dönüş seferi yaptığı ifade edildi.

Kazada ölenlerin de kimlikleri belli oldu. Tatillerini Puglia bölgesinde geçirmeye gelen 4 kişilik Sloven bir aile ile bir İtalyan doktor ve 2 mürettebat kazada yaşamını yitirdi.

İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı (ANSV), kazaya ilişkin soruşturma başlattı. (AA)

