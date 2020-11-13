HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da koronavirüs alarmı! Vaka sayısında yeni rekor

İtalya'da koronavirüs alarmı! Vaka sayısında yeni rekor

13.11.2020 20:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İtalya'da koronavirüs alarmı! Vaka sayısında yeni rekor

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 40 bin 902 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgınından başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

İtalya’da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısında rekor artışlar devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 40 bin 902 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1 milyon 107 bin 303'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 550 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 44 bin 139'a yükseldiğini ifade etti. Ülkede bugün tespit edilen vaka sayısı ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

İtalya’da son 24 saatte 254 bin 908 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Ülkede aktif Covid-19 hastası sayısı 663 bin 926'ya yükselirken, son 24 saatte 60 kişinin daha yoğun bakıma alınması ile toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 3 bin 230’a ulaştı.

KIRMIZI BÖLGELER ARTIYOR

İtalya'da yerel bazda değişkenlik gösteren koronavirüs tedbirlerinde iki bölge daha en riskli kategoriye alındı. Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Campania ve Toskana'yı kırmızı bölge ilan eden genelgeyi bu akşam imzalaması bekleniyor. Daha önce en az risk kategorisinde olan ve “sarı bölgeler” arasında yer alan Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia ve Marche bölgelerinin risk derecesi orta seviyeye çıkarıldı.

NAPOLİ'DE HASTANELERDE YER KALMADI

Kımızı bölge ilan edilen Campagnia'nın başkenti Napoli'de yer yer hastane önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Şehrin bazı bölgelerinde hasta sayısı sağlık kurumlarının kapasitesini aşınca hastalar ambulans ve özel araçlarında sıra beklemek durumunda kaldı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Cotugno ilçesindeki bir hastanede hemşireler, araç kuyrukları arasında oksijen tüpü ile gezerek acil müdahale gereksinimi olan hastalara otomobillerinde müdahale etti.

Öte yandan İtalya'da dün Covid-19’a bağlı 636 can kaybının yaşanması ile can kayıpları 6 Nisan seviyesine ulaşmıştı. (İHA)

İtalya'da Kovid-19 salgınında sağlık sistemi alarm veriyor! Korkunç görüntülerİtalya'da Kovid-19 salgınında sağlık sistemi alarm veriyor! Korkunç görüntüler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Trump'ı korumakla görevli 130 kişide koronavirüs çıktıTrump'ı korumakla görevli 130 kişide koronavirüs çıktı
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Soylu'nun acı günü!

Bakan Soylu'nun acı günü!

Gece kulübünde akılalmaz olay! 'Miss Uganda' düzenlediler

Gece kulübünde akılalmaz olay! 'Miss Uganda' düzenlediler

Üniversitede taciz skandalı! Görevden uzaklaştırıldı

Üniversitede taciz skandalı! Görevden uzaklaştırıldı

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'e siber saldırı!

Korona aşısını bulan BioNTech'e saldırı!

Almanya’da camiye bomba ihbarı!

Almanya’da camiye bomba ihbarı!

Son dakika: ABD Başkanı Trump'ı korumakla görevli 130 kişide koronavirüs çıktı

Trump'ı korumakla görevli 130 kişide koronavirüs çıktı

ABD'de inanılmaz kaza! 29 araç birbirine girdi, 10'u küle döndü

ABD'de inanılmaz kaza! 29 araç birbirine girdi, 10'u küle döndü

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı

28 yıl sonra ilk kez cuma namazı kılındı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.