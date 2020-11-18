HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'da koronavirüs kabusu! Artış sürüyor

İtalya'da koronavirüs kabusu! Artış sürüyor

18.11.2020 21:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İtalya'da koronavirüs kabusu! Artış sürüyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 753 artarak 47 bin 217'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 34 bin 282 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının resmen başladığı şubat ayından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı toplam 1 milyon 272 bin 352 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 743 bin 168'e yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 670 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 753 artarak 47 bin 217'ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 24 bin 169 artışla 481 bin 967'ye ulaştı.

BİR BÖLGE DAHA 'KIRMIZI KATEGORİ'YE ALINDI

Salgının ikinci dalgasıyla, ilk dalgadaki topyekun kapanma yerine 3 aşamalı risk ve ona uygun tedbir stratejisini yürürlüğe koyan İtalyan hükümeti, bölge yetkililerinin talebi doğrultusunda ülkenin doğusundaki Abruzzo Bölgesi'ni de yüksek riskli olarak tanımlanan "kırmızı kategori"ye aldı.

Abruzzo'nun da eklenmesiyle 21 bölgeden oluşan İtalya'da 8 bölge "kırmızı kategori"de bulunuyor. Buna göre bu bölgelerde, iş ve sağlık gerekçesi dışında dışarıya çıkmanın kısıtlandığı sıkı tedbirler uygulanıyor.

Önemli gelişme: Aşıda başarı oranı arttı!Önemli gelişme: Aşıda başarı oranı arttı!

Ülkede "turuncu kategori"deki bölge sayısı 8 iken, 5 bölge ise orta-riskli "sarı kategori"de yer alıyor.

Öte yandan, İtalyan ANSA ajansının bölgesel sağlık hizmetlerini izleme kurumuna dayandırdığı haberinde, 21 bölgenin 17'sinde yoğun bakım doluluk oranlarının kritik eşiğin üzerinde olduğu bildirildi.

Pek çok kentte oksijen tüpü eksikliğinin alarm verdiği de basına yansıdı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış 1 gecede ünlü oldu! Bakın neden takip ediyorlarmış
Netanyahu: Suriye’de İran güçlerine saldırı düzenledikNetanyahu: Suriye’de İran güçlerine saldırı düzenledik
Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları ve sözleriAtatürk'ün az bilinen fotoğrafları ve sözleri

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım

Önemli gelişme: Aşıda başarı oranı arttı!

Önemli gelişme: Aşıda başarı oranı arttı!

O görüntüye dayanamayıp bayıldı! Feci anlar

O görüntüye dayanamayıp bayıldı! Feci anlar

Ehliyetine süresiz el konulan sürücü dehşet saçtı!

Ehliyetine süresiz el konulan sürücü dehşet saçtı!

Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak

Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak

Hafta sonu şehirler arası seyahatler nasıl olacak?

Hafta sonu şehirler arası seyahatler nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

ABD Hazine Bakanı 'devam edecek' sözleriyle değerlendirdi! İran'a yönelik yeni yaptırım

ABD'den İran'a yönelik yeni yaptırım! Liste kabarık

Netanyahu: Suriye’de İran güçlerine saldırı düzenledik

Netanyahu: Suriye’de İran güçlerine saldırı düzenledik

Putin'den koronavirüs açıklaması: Rusya'nın bazı bölgelerinde durum zor

Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum zor

Tayland’da monarşi karşıtı protestocular polisle çatıştı! Çok sayıda yaralı var

Ülke sokaklara döküldü! Çok sayıda yaralı

Danimarka'da vizon itlafı istifa getirdi

Vizon itlafı bakana istifa getirdi!

Kaplan eş bulmak için 'en uzun yürüyüşü' yaptı ama başaramadı!

Kaplan eş bulmak için 'en uzun yürüyüşü' yaptı ama başaramadı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.