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İtalya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2020 04:03 | Son Güncelleme

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Halkımız endişelenmemeli. Bir planımız var ve onu uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

İtalya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm

Koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla vaka sayısının bir günde çift haneli sayılara ulaştığı ülkenin kuzeyinde tedavi gören 78 yaşındaki erkek hastanın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia, İtalyan ANSA ajansına yaptığı açıklamada, Padavo kentinde koronavirüs testlerinden geçirilen ve sonuçları bugün kesinleşen 2 kişiden biri olan 78 yaşındaki emekli duvar ustasının 10 gündür tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde öldüğünü açıkladı.

Zaia, hastayı başka bir hastaneye sevk etmeyi düşündüklerini ancak buna zamanın yetmediğini de ifade etti.

Diğer yandan, Brüksel’de bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi çıkışında basınına konuşan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Yeni vakalar olmasına rağmen durum kontrol altında. Halkımız endişelenmemeli. Bir planımız var ve onu uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

Conte, Brüksel’deki zirvenin ardından gece yarısı acil durum değerlendirmesi için Roma'da Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne giderken, burada yaptığı açıklamada ise "Gerekli tüm önlemler alındı, gerekirse başka önlemler de almaya hazırız." dedi.

Sağlık Bakanı Roberto Sperenza da salgından ilk ölüm hadisesinin yaşandığı Veneto Bölgesi için salgını sınırlı alanda tutmaya dönük yeni bir yönetmelik üzerinde çalıştıklarını söyledi.

SON 24 SAATTE 17 YENİ VAKA, 1 ÖLÜM

Ülkenin kuzeyinde bir süredir test ve tetkikleri devam eden 17 kişide Kovid-19 vakası olduğu dün kesinleşmişti.

Özellikle Lombardiya Bölgesi’nde küçük ölçekli 10 yerleşim yerinde 5’i sağlık görevlisi olmak üzere 15 kişide, Veneto Bölgesi’nde de 2 kişide Kovid-19 salgını olduğu bilgisi cuma akşam saatlerinde netleşmişti.

Bu bilginin ardından kısa süre sonra Veneto Bölgesi’nde tedavi gören 2 kişiden biri olan 78 yaşındaki hastanın öldüğü haberi, İtalya'da salgın nedeniyle ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

TÜM KAMU ETKİNLİKLERİ VE OKUL FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI

Lombardiya Bölgesi’ndeki vakalarla, ülke genelinde bir anda fırlayan vakalar sonrasında Sağlık Bakanı Sperenza, bölgenin başkenti Milano'da yaptığı basın toplantısında, aldıkları önlemler kapsamında; 10 yerleşimde tüm kamu etkinlikleri ve okul faaliyetlerinin bir hafta süreyle askıya alındığını duyurmuştu.

Kovid-19'un hızlı şekilde yayılmasına yol açan kişinin Lombardiya’nın Codugno beldesinde 38 yaşındaki bir İtalyan olduğu, söz konusu kişinin Çin’den gelen iş arkadaşlarıyla görüştüğü ve daha sonra karısı ve halı sahadaki takım arkadaşı olmak üzere etrafındakilere virüsü bulaştırdığı belirtilmişti.

İtalya’nın kuzeyinde dün ortaya çıkan yeni vakalar dışında, Roma'da 2'si Çinli, 1'i Çin'den getirilen İtalyan olmak üzere 3 kişinin Kovid-19 dolayısıyla tedavileri devam ediyor.

(AA)

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