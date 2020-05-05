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İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 315'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.05.2020 19:27 | Son Güncelleme

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi.

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 315'e yükseldi

Ülkede iki ayı aşkındır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1513 düşüşle 98 bin 467'ye geriledi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 213 bin 13 oldu.
İyileşenlerin sayısı 2 bin 352 artarak 85 bin 231’e çıktı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 29 BİN 315'E YÜKSELDİ

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü ve dün 1479 olan sayı bugün 1427'ye geriledi.

BUGÜNE KADAR 2 MİLYON 246 BİN 666 TEST YAPILDI

Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 246 bin 666 test yapıldı.

Bugüne kadar salgından en çok etkilenen bölge olan Lombardiya’da son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 95 oldu.

Diğer yandan Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschini, bugün Senatonun Turizm-Ticaret-Endüstri Komisyonunda yaptığı açıklamada, ülkede turizm sektörünün kriz ötesinde bir durum yaşadığını, sektörün diz çöktüğünü ve bir süre daha bu durumdan etkilenmeye devam edeceğini aktardı.

Bakan, turizm sektörü için olağanüstü somut müdahalelerde bulunmaları gerektiğini ifade etti. (AA)

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