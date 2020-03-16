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İtalya'da koronavirüs nedenli ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.03.2020 20:27 | Son Güncelleme

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158'e yükseldi.

İtalya'da koronavirüs nedenli ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi

Ülkede, 21 Şubat’ta patlak veren ve 3 haftayı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ederken, ölü sayısı 2 bini aştı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu, başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut virüs vaka sayısının 23 bin 73'e çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 27 bin 980 olduğunu bildirdi.

Ölü sayısının düne göre 349 kişi daha arttığını kaydeden Borrelli, toplam sayının 2158'e yükseldiğini belirtti.

Borrelli, dün 2 bin 335 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının, bugün daha yüksek olduğunu vurgularken, bu sayıya 414 kişinin daha eklendiğini ve toplam sayının 2749'a ulaştığını duyurdu.

KUZEYDE MASKE SIKINTISI

Bu arada Yoğun Bakım Anestezistleri Derneği Başkanı Alessandro Vergallo, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya bir mektup yazarak, en çok ölüm ve vaka sayısının görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan yüksek korumalı maskelerin birkaç gün yetecek kadar kaldığını belirtti.

Vergallo, sağlık çalışanlarının özverili şekilde çalıştığını ancak maskelerin bitmesi durumunda insanların hayatını kurtarma operasyonunun yavaşlama ya da sekteye uğrama riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardığı ifade edildi.

Başkent Roma'da Kovid-19 vakalarına özel, 200'ü yoğun bakım olmak üzere, bin 500 yatak kapasiteli hastane oluşturulduğu bildirildi.

Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında bugün toplanan Bakanlar Kurulu, 25 milyar avro değerinde ekonomik tedbirler içeren yeni bir kararnameyi onayladı.

Söz konusu paket çerçevesinde, ulusal ve bölgesel düzeyde acil ihtiyaçları olan sağlık sisteminin taleplerine yanıt verilmesi ve ekonominin kötüye gitmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

(AA)

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