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İtalya’da koronavirüs ölümleri 30 bine yaklaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.05.2020 19:36 | Son Güncelleme

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine yaklaştı. İtalya’da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 274 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 29 bin 958'e yükseldi.

İtalya’da koronavirüs ölümleri 30 bine yaklaştı

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 800 binden fazla kişiye bulaşan ve 260 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 274 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 29 bin 958'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede bin 401 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 215 bin 858'e ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısının 96 bin 276'ya yükseldiği belirtilirken, durumu kritik olanların sayısı ise bin 311 olarak açıklandı.

Öte yandan İtalya, dünyada koronavirüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu üçüncü ülke konumunda bulunurken, Avrupa’da ise ikinci sırada olarak yer alıyor.

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