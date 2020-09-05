İtalya’da koronavirüs önlemleri protesto edildi

Başkent Roma'nın Bocca della Verita Meydanı'nda toplanan ve kendilerini "İnkarcılar" olarak adlandıran, aşırı sağ grupların da dahil olduğu yaklaşık 2 bin kişi, "Sağlık diktatörlüğüne karşıyız" adıyla Kovid-19'a yönelik önlemleri protesto etti.

Mitingde yapılan konuşmalarda, Kovid-19 önlemleri ve karantinasının açlıktan başka bir şey getirmediği savunuldu.

"VİRÜS VARDI AMA ARTIK YOK"

Sık sık "özgürlük" sloganı atan göstericilerin, sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

Mitinge katılanlardan Riccardo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaşam özgürlüğümüzü istiyoruz. Maskeye gerek yok. Virüs vardı ama artık yok, kayboldu." dedi.

Yeni vaka sayılarının arttığının hatırlatılması üzerine Riccardo, “Hayır, onlar pozitif çıkanlar ve çoğu belirti göstermiyor, sağlıklılar da. Bunu küresel bir oyun olarak görüyorum. Dünya çapında bir dizayn söz konusu bununla." ifadelerini kullandı.

Riccardo’nun arkadaşı Stefano da virüsün yoğunluğunun kaybolduğunu savunarak, "Bu önlemlerin anlamı yok. Mayıstan beri bu önlemlere karşı mücadele ediyoruz." diye konuştu.