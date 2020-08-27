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İtalya'da koronavirüs vakalarında artış sürüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2020 20:04 | Son Güncelleme

İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1411 vaka görüldü. Ülkede son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da koronavirüs vakalarında artış sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, yeni vakalardaki artış trendi bugün de sürdü. Son 24 saatte açıklanan rakam, ülkede 6 Mayıs’tan (1444) bu yana görülen en yüksek vaka sayısı oldu.

Ülkede Kovid-19 bulaşan toplam kişi sayısı 263 bin 949'a ulaşırken son 24 saatte ölü sayısı 5 artarak, 35 bin 463'e çıktı.

İtalya'da halihazırda aktif Kovid-19 hasta sayısı da 21 bin 932 olarak verildi.
İyileşen sayısı ise 225 artışla 206 bin 554 oldu.

Bu arada, ülkede Kovid-19 vakaları yükselişteyken, okulların açılmasına ilişkin tartışmalar da sürüyor.

Merkezi hükümetle yerel yönetimler arasında okullarda, servislerde ve yemekhanelerde uyulması gereken önlemler konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

Bilim Kurulu Üyesi Agostino Miozzo da parlamento eğitim komisyonunda, herkesin okulların açılmasına ilişkin risklerin farkında ve bununla beraber okulların açılması konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Ülkenin güneyindeki Campania Bölgesi'ndeki bazı belediye başkanları okulların açılışının 24 Eylül’e ertelenmesini istedi.

İtalya'da okullarda 1 Eylül’den itibaren telafi derslerinin yapılacağı, 14 Eylül’de ise bütün okulların açılacağı duyurulmuştu. (AA)

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