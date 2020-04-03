İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi

İtalya'da 6 haftadır devam eden ve 13 bin 915 kişinin hayatını kaybettiği "koronavirüs acil durumu"na ilişkin son detayları paylaşan Brusaferro, "Pozitif vakalarda bir düşüş trendi söz konusu. Son haftalardaki veriler de bunu onaylıyor." dedi.

Brusaferro, ülkede virüsün dolaşmadığı alan kalmadığını, sadece bazı yerlerde bunun daha yoğun, bazı yerlerde ise daha seyrek olduğunu söyledi.

Silvio Brusaferro, hastaların ortalama yaşının 62, ölenlerin de yüzde 30'nun kadın olduğunu belirtti.

Brusaferro, virüsün havada asılı kalıp dolaştığına dair ellerinde kanıt olmadığını ifade etti.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Konseyi Başkanı Franco Locatelli, de La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, piyasada çok sayıda test kiti bulunduğunu ve iyi olan test kitini tespit etmek gerektiğini belirtti.

Locatelli, virüse karşı kimlerin bağışıklık kazandığını tespit etmek için kanda virüs antikoru taşıma sıklığına (seroprevalans) dair çalışma yapacaklarını, bununla aynı zamanda korona yayılımını harita üzerine dökebileceklerini bildirdi.