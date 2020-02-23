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İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2020 08:31 | Son Güncelleme

İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısı 79'u bulurken, Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, vaka sayısının yoğun olduğu salgın bölgelerinde giriş ve çıkışları sınırlandırma kararı aldı.

İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama

Koronavirüs salgınının bulaştığı kişi sayısının 24 saatten kısa sürede çift hanelere ulaşmasının ardından Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde kabinesini olağanüstü toplayan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya'daki son durum ve alınacak önlemlere dair açıklamalarda bulundu.

Virüsün hızla yayıldığı ilk günlerde en sıkı tedbirleri aldıklarını savunan Conte, uygulamaya koydukları titiz ve sıkı kontrollerin bu vakaların tespitini sağladığını belirtti.

Sputnik'in aktardığı habere göre, salgın bölgelerine yönelik kararnamenin belirlenen kurallara uymayanlara cezai yaptırım öngördüğünü de dile getiren Başbakan şunları söyledi:

"Salgın alanlarında, özel istisnalar haricinde, giriş-çıkışa izin verilmeyecektir. İş, eğitim ve kamu etkinlikleri askıya alındı. Salgın bölgesinden çıkan kararnameyi ihlalden Ceza Kanunu'nun 650. maddesine göre cezalandırılabilecek. Bunlar yerel halkı korumak için alınacak önlemlerdir. Kısa bir süre için, birkaç hafta boyunca, halk bazı kısıtlamalara tabii olacak ama onların hayatlarını engellemeyecek."

En çok vakanın 54 ile Lombardiya Bölgesi'nde görüldüğü; Veneto bölgesinde 17 vakanın, Emilia-Romagna ve Lazio bölgelerinde 2'şer, Piyemonte’de de 1 vaka olduğunu aktarıldı.

Sivil Savunma Direktörü Angelo Borrelli de basın toplantısında son bilgileri paylaşırken, şu ana kadar Kovid-19 salgınının İtalya'da toplam 79 kişide görüldüğünü, bunlardan 2'sinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin Roma'da taburcu edildiğini, 76'sının durumunun ise pozitif olduğunu bildirdi.

Eğitim Bakanı Lucia Azzolina da Bakanlar Kurulunun kararnamesi doğrultusunda virüsün yayılmaması için riskli yerlerde 24-29 Şubat'ta eğitim-öğretimi ve tüm okul gezilerini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora da, Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki tüm spor etkinliklerini askıya alma kararlılığında olduğunu belirtti.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetten gelen talimatlar doğrultusunda kentteki diğer spor etkinliklerinde olduğu gibi İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 25. haftasında oynanması gereken Inter-Sampdoria mücadelesinin de önlemler kapsamında ertelendiğini duyurdu.

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