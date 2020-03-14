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İtalya'da koronavirüse karşı 'direniş' şarkısı: Çok yaşa Siena

DÜNYA HABERLERİ  | 14.03.2020 05:12 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle hayatının kaybedenlerin sayısının 1 günde 250 kişi artarak 1266'ya, toplam vaka sayısı ise 17 bin 660'a yükseldiği İtalya'da sosyal medya kullanıcıları, Siena kentinde çekilen bir videoyu konuşuyor.

İtalya'da koronavirüse karşı 'direniş' şarkısı: Çok yaşa Siena

Koronavirüs salgınının Çin dışında en çok etkisine aldığı ülke olan İtalya'da tüm ülke karantina altında.

İtalya'nın orta kesiminde, Toskana bolgesinde yer alan Siena şehri de karantina altında olağanüstü zamanlardan geçen turistik İtalyan kentlerinden.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoya göre, koronavirüs karantinası altındaki Siena'da kent sakinleri, sakinliğe alışkın olmayan Siena sokaklarındaki sessizliği, evlerinin pencerelerinden 'Canto della Verbena' isimli şarkıyı seslendirerek bozdu.

Bölgenin ünlü direniş şarkılarından biri olarak bilinen ve halkın dayanışma duygusunu perçinlemek için söylenmesiyle simgeleşmiş şarkının sözlerinin Türkçe çevirisi şöyle:

"Siena uyuduğunda, her şey sessizliğe bürünür ve Ay, kuleyi aydınlatır

Sakinlik içerisinde karanlıkta yapayalnız kalan Gaia Çeşmesi'nin

Mırıldandığı şarkıyı, aşk ve tutkunun şarkısını hisset

Verbana çiçeği Piazza del Campo meydanında doğmuştur

Yaşasın Siena, çok yaşa Siena'mız!

Verbana çiçeği Piazza del Campo meydanında doğmuştur

Yaşasın Siena, en güzel şehir!" (Sputnik)


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Anahtar Kelimeler:
İtalya koronavirüs Siena Canto della Verbena çok yaşa siena

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