İtalya'da koronavirüse karşı 'direniş' şarkısı: Çok yaşa Siena

Koronavirüs salgınının Çin dışında en çok etkisine aldığı ülke olan İtalya'da tüm ülke karantina altında.
İtalya'nın orta kesiminde, Toskana bolgesinde yer alan Siena şehri de karantina altında olağanüstü zamanlardan geçen turistik İtalyan kentlerinden.
Sosyal medyada yayınlanan bir videoya göre, koronavirüs karantinası altındaki Siena'da kent sakinleri, sakinliğe alışkın olmayan Siena sokaklarındaki sessizliği, evlerinin pencerelerinden 'Canto della Verbena' isimli şarkıyı seslendirerek bozdu.
Bölgenin ünlü direniş şarkılarından biri olarak bilinen ve halkın dayanışma duygusunu perçinlemek için söylenmesiyle simgeleşmiş şarkının sözlerinin Türkçe çevirisi şöyle:
"Siena uyuduğunda, her şey sessizliğe bürünür ve Ay, kuleyi aydınlatır
Sakinlik içerisinde karanlıkta yapayalnız kalan Gaia Çeşmesi'nin
Mırıldandığı şarkıyı, aşk ve tutkunun şarkısını hisset
Verbana çiçeği Piazza del Campo meydanında doğmuştur
Yaşasın Siena, çok yaşa Siena'mız!
Verbana çiçeği Piazza del Campo meydanında doğmuştur
Yaşasın Siena, en güzel şehir!" (Sputnik)
Karantina alınan İtalyanlar birbirlerini umut mesajı iletmenin ve toplumun #Coronovirüs ile mücadelesinde birlikte olduğunu göstermenin bir yolunu bulmuşlar. Siena’da evden ıssız sokaklara geleneksel halk şarkıları “Conte della Verbana” yı söylüyor. Ayrı ama birlikte... pic.twitter.com/kvs6oUt0qX— Tuba Emlek (@tubaemlek) March 13, 2020
İtalya'da evinden çıkamayan halk pencereden şarkı söylüyor. İkinci Dünya savaşını anlatan bir film sahnesi gibi ama film değil işte...#coronavirüs #vaka5 #italya #ItalyCoronavirus pic.twitter.com/JqnitoaCFb— ✨ (@AyseSheen) March 13, 2020
İtalyan’lar moral bulmak için komşularla camdan şarkı söylüyorlar.. ağladım ???? #corona #italya https://t.co/0CdeTHazqM— Amelie (@sophiehatterr) March 13, 2020
İtalya'nın kilitli şehirlerinden Siena'da insanlar birbirlerine destek için şarkı söylüyor.#Covid_19 #CoronaSelamı pic.twitter.com/6wQ9GwW2Ij— Bilâl Baştan ???????? - بلال (@BilalBastan) March 13, 2020