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İtalya'da koronavirüse yakalanan ilk kişi taburcu oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2020 12:15 | Son Güncelleme

İtalya'da koronavirüse yakalanan ilk kişi olduğu bilinen 38 yaşındaki hastanın tedavisini tamamlayarak taburcu olduğu öğrenildi.

İtalya'da koronavirüse yakalanan ilk kişi taburcu oldu!

Çin'in vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) kısa sürede dünyaya yayılırken, Avrupa'da ise en çok İtalya'da etkili oldu. Ülkede ülkede ölü sayısı 6 bin 77'ye yükselirken, vaka sayısı ise toplam 63 bin 927 olarak kaydedildi.

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde 20 Şubat'ta hastaneye başvuran ve yapılan testler sonucu koronavirüs hastası olduğu anlaşılan ve '1 numaralı hasta' olarak anılan 38 yaşındaki Mattia'nın 1 aylık tedavi sürecinden sonra hastaneden taburcu olduğu basına yansıdı.

Mattia'nın tedavi sürecinde cihazına bağlı kaldığı ve sonunda kendi kendisine nefes almaya başladığı öğrenildi.

Birkaç gün içinde bir çocuk bekleyen Mattia'nın babasının ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, İtalyan doktorlar ise Mattia'nın vakasından da önce virüsün İtalya'da bulunduğu şüphesini taşıdıklarını ve geçen sonbaharda zatürreden öldüğü kayıtlara geçen bazı hastaların koronavirüs geçirmiş olabileceklerini belirtti. Geçen hafta da, İtalyan basını, salgının başlangıcında yer alan Lombardiya'daki ilk kasabalardan birinde yaşayan babasının ölümünü bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya koronavirüs taburcu

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