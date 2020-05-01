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İtalya'da koronavirüsten 269 can kaybı daha

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2020 19:03 | Son Güncelleme

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi.

İtalya'da koronavirüsten 269 can kaybı daha

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor.

İtalya’da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 269 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 28 bin 236’ya yükseldiği bildirildi.

Ülkede bin 965 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 207 bin 428’e ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısının 78 bin 249’a yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise bin 578 olarak açıklandı.

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