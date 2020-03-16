İtalya'da koronavirüsten ölüm oranı neden yüksek?

Koronavirüs bağlantılı ölümleri belirlemek nispeten kolayken, virüs taşıyanların gerçek sayısını tespit etmek çok daha zor. İtalya'da koronavirüsün ilk görüldüğü günlerde belirti göstermese de riskli görülen kişilere de test yapılıyordu, ancak daha sonra yalnızca semptom gösterenlere test yapılmaya başlandı.

İtalya'daki ölüm oranının yüksek olması ve gittikçe artış eğilimi göstermesine uzmanların getirdiği açıklamalardan birkaçı şöyle:

Dün açıklanan verilere göre ise toplam vaka sayısı 17 bin 660'ya, can kaybı sayısı da 1266'ya ulaştı.

6 Mart Cuma günü ülke genelinde 4 bin 636 vaka tespit edilmiş ve bunların 197'si hayatını kaybetmişti.

İtalya'da her gün açıklanan resmi verilere göre son bir hafta içinde ölüm oranı yüzde 4,24'ten yüzde 7,17'ye yükseldi.

İtalya'da dün yayımlanan son veriler, ülkede koronavirüs bağlantılı ölüm oranının yüzde 7,17 ile diğer ülkelerden yüksek olduğunu gösteriyor.

Milano'daki Luigi Sacco Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Departmanı Müdürü Massimo Galli, yalnızca semptomları olan kişilere test yapılması nedeniyle vaka sayısının bilinmediğini ve muhtemelen belirlenenin çok üstünde olduğunu söyledi. Galli, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda, gerçek ölüm oranını belirlemek için gerçek vaka sayısının bilinmesinin önemine vurgu yaparak bunu şu örnekle açıkladı:

"Diyelim ki 100 vaka var, bunlardan 50'si semptomatik, diğer 50'sinin ise hafif semptomları var. Semptomatik olan 50 kişiye test yaparsanız vaka sayısı 50 çıkar, yani gerçek vaka sayısının yarısı kadar. Bu durumda, 2 kişi ölürse ölüm oranı yüzde 4 olur, oysa ki 100 kişinin tamamına test yapılırsa ölüm oranı yarıya iner."

Dünya Bulaşıcı Hastalıklar ve İmmünolojik Bozukluklar Derneği (Waidid) Başkanı Susanna Esposito da, hafif belirtilere sahip olanların ya da hiç olmayanların da pozitif olabileceğini vurguladı.

Esposito, hastalarla yakın teması olanlara semptom göstermeseler de test yapılması gerektiğini söyledi ve bu şekilde gerçek vaka sayısının daha net ortaya çıkabileceğini belirtti.