HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya’da kuraklık nedeniyle 170 belediyede içme suyuna kısıtlama getirildi

İtalya’da kuraklık nedeniyle 170 belediyede içme suyuna kısıtlama getirildi

18.06.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da kuraklık yüzünden ülkenin en büyük nehri olan Po'da su seviyesi son 70 yılın en düşük seviyesine düştü. Bölgede onlarca belediye, içme suyunun kullanımına kısıtlamalar getirdi.

İtalya’da kuraklık nedeniyle 170 belediyede içme suyuna kısıtlama getirildi

İtalya'da kuraklık yüzünden ülkenin en büyük nehri olan Po'da su seviyesi son 70 yılın en düşük seviyesine düştü. Bölgede onlarca belediye, içme suyunun kullanımına kısıtlamalar getirdi.

Yağış oranı en düşük kışlardan birinin ardından son haftalarda ortalama üstü seyreden sıcaklıklar yüzünden Po Nehri'nde su seviyesi yüzde 72 oranında azalmış durumda.

Po Nehri Gözlemevi, bölgede sıcaklıkların dönem ortalamasına göre 4 dereceye kadar yüksek seyrettiğini; dağlık alanlardaki kar rezervlerinin de çok düşük seviyede olduğunu açıkladı.

Alp Dağları'ndan Adriyatik Denizi'ne kadar yaklaşık 650 km boyunca uzanan Po Nehri, ülkenin tarım üretimi için kritik öneme sahip.

Po Nehri'ndeki su seviyesi, ortalamanın yaklaşık 3 metre altına indi. Po Gözlemevi, su seviyesindeki büyük düşüşün içme suyundan tarıma ve hidroelektrik sektörüne kadar zincirleme etki yaratacağı uyarısı yaptı.

Ansa ajansının haberine göre tarım sektöründe hasarın 1 milyar euro'ya ulaşabileceği hesaplanıyor.

"Tarım için felaket"

Nehrin kaynağının yer aldığı Piemonte bölgesi, 170 belediyede içme suyu kullanımına kısıtlama getirdi. Piemonte Bölge Başkanı Alberto Cirio, bu belediyelerde "içme suyunun yalnızca beslenme amacıyla kullanılması ve uygunsuz kullanımının kısıtlanması" yönünde kararlar alındığını açıkladı.

10 belediyede ise geceleri su kesintisine gidilecek.

Cirio, bölgede 2009'dan bu yana en sıcak Mayıs ayının bu yıl kaydedildiğini, özellikle tarım alanlarının sulanması konusunda "çok ağır bir acil durumla" karşı karşıya olduklarını söyledi.

Piemonte Bölge Başkanı, "Gübre fiyatlarının üçe katlandığı, benzin fiyatlarının arttığı bir yılda tarım için su bulamamak felaket demektir" dedi.

İklim değişikliğiyle doğrudan bağlantılı

İtalya Meteoroloji Derneği Başkanı Luca Mercalli de, yağış oranlarının düşüklüğü ve sıcaklıkların yüksekliğinden kaynaklanan bu kuraklığın doğrudan iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Mercalli İtalya basınına yaptığı açıklamalarda, Po Nehri ve çevresindeki verilerin uzmanları şaşırtmadığını, yıllardır hazırlanan raporlarla bu konuda alarm verildiğini söyledi; siyasetçilerin çevre konusunu acil gündem maddeleri arasına almamasından şikayet etti.

"İklim konusunda acil durum içindeyiz" diyen Mercalli, "Gezegenimizi çok ağır bir hasta olarak düşünmeliyiz, tedavi için hemen müdahale edilmeli. Bir yıl sonra değil hemen bu akşam" uyarısı yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya için Alternatif eş genel başkanlarını seçtiAlmanya için Alternatif eş genel başkanlarını seçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Bu yılın sonunda açıklayacağızCumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Bu yılın sonunda açıklayacağız
İBB’nin Kent Lokantası açıldı! 4 çeşit yemek 29 TL...İBB’nin Kent Lokantası açıldı! 4 çeşit yemek 29 TL...
Anahtar Kelimeler:
İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrol fiyatlarında hareketlilik! Tüm gözler o güne çevrildi, benzin ve motorinde...

Petrol fiyatlarında hareketlilik! Tüm gözler o güne çevrildi, benzin ve motorinde...

Memur ve emekli maaşları artıyor! Yüzde 40.75 artış...

Memur ve emekli maaşları artıyor! Yüzde 40.75 artış...

İsyan ettiren uygulama! Ücret ödemeyen plajlara giremiyor

İsyan ettiren uygulama! Ücret ödemeyen plajlara giremiyor

İsrail'den yeni İstanbul açıklaması: Otel odalarınızı kilitleyin

İsrail'den yeni İstanbul açıklaması: Otel odalarınızı kilitleyin

Elon Musk’ın '1453' paylaşımı olay oldu

Elon Musk’ın '1453' paylaşımı olay oldu

Çalışmalar sırasında tespit edildi, Vali'den talimat: Sakın dokunmayın

Çalışmalar sırasında tespit edildi, Vali'den talimat: Sakın dokunmayın

İlginizi Çekebilir

Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Sosyal kelebek olma zamanı şimdi! Günlük burç yorumları

Sosyal kelebek olma zamanı şimdi! Günlük burç yorumları

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Başardılar! 40 yıllık gelenek bozulmadı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.