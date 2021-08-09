İtalya'da ormanlık alanda yangın çıkaran kundakçı çiftçi kameraya yakalandı

İtalya da Avrupa'nın birçok ülkesi gibi günlerdir alevlere teslim olmuş durumda. İtalya'da özellikle güney bölgelerinde etkili olan orman yangınlarıyla mücadele sürerken Sardinya adasında yangınlar nedeniyle milyonlarca bal arısı yok oldu.

Sardinya'da Temmuz sonunda özellikle Oristano kenti çevresinde etkili olan orman yangınlarında 20 bin hektarın üzerinde alanın yandığı hesaplanıyor.

İtalya itfaiye güçlerinden yapılan açıklamaya göre ülkede Perşembe akşamından Cuma sabahına kadar 12 saatlik bir sürede, çoğunluğu güneydeki Sicilya ve Calabria bölgelerinde olmak üzere 395 orman yangını müdahalesi gerçekleştirildi. Cuma sabahı itibariyle 8 Canadair uçağı ve ek birimlerle yangınlara müdahale sürüyordu.

Sivil Savunma Kurumu'nun açıklamasına göre İtalya'da 2021 yaz dönemi için orman yangınlarına karşı 15 adet Canadair CL415 uçağı ve 5 adet Erickson S64F helikopteri kullanılıyor.

İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani ise iklim değişikliğiyle bağlantılı olsalar da yangınların büyük oranda insan eseri olduklarını söyledi.

Cingolani yangınlarla ilgili Perşembe günü parlamentoya bilgi verirken "Yangınların yüzde 70'ten fazlası bizim sorumluluğumuz" dedi. Bakan, yangınların yüzde 57,4'ünün kasten çıkarıldığını gösteren deliller bulunduğunu, yüzde 13,7'sinin de insan eliyle ancak kasıtsız olarak, "kültür eksikliği" nedeniyle çıktığını belirtti.

Cingolani, yanan bölgelerin 15 yıl boyunca herhangi bir şekilde başka amaçlı kullanılmasının yasak olduğunu da vurguladı.

Ülke basınında, “Güney İtalya yanıyor” başlıklarıyla çıkan haberlerde, Sicilya’daki yangınların yavaşlamadığı, aksine sert rüzgârın da etkisiyle pek çok noktada sürdüğü belirtildi.

Günlerdir alevlerle mücadele eden İtalya’da herkes yangınları söndürmek için canla başla mücadele ederken yangın çıkarırken görüntülenen bir kişi ise tutuklandı. Montesarchio kırsalındaki kundaklama anı, bölgede son dönemde çıkan yangınları gözlemek için çevreye yerleştirilen fotokapan kameraları tarafından görüntülendi.

KUNDAKÇI ÇİFTÇİ YAKALANDI

50 yaşında bir çiftçi olduğu açıklanan adam polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Adamın 'kasten orman yakmak' suçundan ceza alması bekleniyor.

ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER ŞOKE ETTİ

Video görüntülerindeki rahat tavırlarıyla dikkat çeken adamın etrafına hiç aldırmadan olay yerine geldiği ve etraftaki çalıları yakarak orman yangını başlatmaya çalıştığı açıkça belli oluyor. Ülke adeta yangınlara teslim olmuşken ortaya çıkan bu görüntüler ise infial yarattı.

Adamın yangın çıkarmaya çalıştığı Montesarchio bölgesi Napoli şehrine 48 kilometre uzaklıkta. Sert rüzgarların etkisiyle bölgede çıkacak bu yangının Napoli ve başka büyük şehirlere ulaşması ihtimal dahilindeydi...

