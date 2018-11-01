İtalya'da sel felaketi 12 kişinin ölümüne yol açtı

İtalya’da günlerdir devam eden şiddetli fırtınada son 48 saatte 12 kişi hayatını kaybetti. Pazartesi gününden çarşamba gününe kadar meydana gelen can kayıplarının nedenlerinin fırtına yüzünden devrilen ağaçlar, su baskınları, toprak kaymaları olduğu bildirildi.