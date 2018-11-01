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İtalya'da sel felaketi 12 kişinin ölümüne yol açtı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2018 12:17 | Son Güncelleme

İtalya’da sel ve fırtına sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldiği açıklandı. İtalya Ulusal Sivil Savunma Dairesi, dün gece fırtına nedeniyle halkı uyarırken, bugün için olası bir can kaybı ve alt yapı zararları konusunda kırmızı ve turuncu hava uyarılarında bulundu.

İtalya’da günlerdir devam eden şiddetli fırtınada son 48 saatte 12 kişi hayatını kaybetti. Pazartesi gününden çarşamba gününe kadar meydana gelen can kayıplarının nedenlerinin fırtına yüzünden devrilen ağaçlar, su baskınları, toprak kaymaları olduğu bildirildi.

İtalya fırtına ve sel felaketi ile boğuşuyor

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Yerel medyada çıkan haberlere göre dün Brescia şehrinde kötü havada yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan bir kişinin cesedinin bulunmasıyla ölü sayısı 12’ye çıktı.
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Pazar günü Calabria bölgesinde denize açıldıktan sonra kaybolan kişiden ise hala haber alınamadığı belirtildi.
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Fırtınanın etkilediği Venedik'te de insanlar diz boyuna yükselen sularda yürürken, sel sularının San Marco Bazilikası'nın kıymetli mermerleri ve mozaiklerine zarar verdiği bildirildi.
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Fırtınanın ülkede tahmini olarak 1 milyar euro hasara yol açtığı kaydedildi.
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Anahtar Kelimeler:
İtalya sel felaketi

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