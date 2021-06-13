HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İtalya’da silahlı saldırı: 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

İtalya’da silahlı saldırı: 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

13.06.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın Lazio bölgesinde bir parkta meydana gelen silahlı saldırıda 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

İtalya’da silahlı saldırı: 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

İtalya’nın Lazio bölgesindeki Ardea ilçesinde 34 yaşlarında kimliği henüz açıklanmayan silahlı saldırgan bir parkta etrafa ateş açtı. Saldırıda yaralanan bir kişi olay yerinde ölürken, biri 5 diğeri 10 yaşındaki iki çocuk kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Saldırının ardından kaçmayı başaran saldırgan, evinde barikat kurdu. Polis saldırganın evinin etrafını sardı. Saldırgan henüz yakalanmazken operasyonun devam ettiği belirtildi.

"YAŞANANLAR BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Ardea belediye başkanı Mario Savarese yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre her şey anlamsız bir tartışmadan kaynaklanıyor. Olay yerindeyim. Durum şu anda polisin kontrolünde. Yaşananlar beni çok üzdü. Gerekli tüm bilgileri aldım. Umarım fail en kısa sürede ele geçirilir" açıklaması yaptı.

Savarese, saldırgan ile hayatlarını kaybedenlerin herhangi bir bağlantısının bulunmadığını söyledi.

Yerel basın saldırganın psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve yaşadığı bölgede taciz ve hakaret gibi olaylara karıştığını yazdı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Kızını parka götürürken ölmüştü! Çatışma anları ortaya çıktıKızını parka götürürken ölmüştü! Çatışma anları ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
İtalya silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Şoke eden yanıt! "Şu an minik ve kendi popom"

Şoke eden yanıt! "Şu an minik ve kendi popom"

Fenerbahçe'de Andrea Pirlo sürprizi

Fenerbahçe'de Andrea Pirlo sürprizi

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

Bunu yapan bir akademisyen: Görünce midem bulanıyor

Bunu yapan bir akademisyen: Görünce midem bulanıyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

Almanya, Türkiye'nin de aralarında olduğu riskli ülkelere yönelik seyahat uyarısını kaldırıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

Erdoğan görünce konvoyunu durdurdu

Çobanlık yaparken Robert'e girmişti! Hollanda harekete geçti

Çobanlık yaparken Robert'e girmişti! Hollanda harekete geçti

Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına onlar da dahil edildi

Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına onlar da dahil edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.