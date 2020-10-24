İtalya'da son 24 saatte 19 bin 644 yeni koronavirüs vakası

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 19 bin 644 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece, salgının başından bu yana günlük vaka sayısı yeni zirvesine ulaştı.

Salgının başladığı şubattan beri virüs bulaşan kişi sayısı 504 bin 509'a yükseldi.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 203 bin 182'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 1128'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 151 artarak 37 bin 210'a ulaştı.

İyileşenlerin sayısı da 2 bin 309 artarak 264 bin 117'ye yükseldi.

ÖNLEMLERİN SIKILAŞTIRILMASI GÜNDEMDE

Ülkede mart-nisan döneminde olduğu gibi topyekun karantinaya gidilmesine ekonomiyi koruma gerekçesiyle karşı olduğu bilinen Başbakan Giuseppe Conte'nin, hızla yükselen yeni vaka sayısı ve Napoli'de sokağa çıkma yasağına yönelik protestodaki olayların ardından strateji değiştirebileceği ifade edildi.

Başbakan Conte, yaptığı konuşmada, "Eğer sağlığımızı korumazsak ekonomimizi de koruyamayız." dedi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın da Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulunu yeni önlemleri görüşmek üzere toplantıya çağırdığı bildirildi.