İtalya'da son 24 saatte 26 bin 62 Kovid-19 vakası kaydedildi

Ülkede salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 3 milyon 201 bin 838'e yükseldi.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 520 bin 61'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 2 bin 982'ye çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 317 artarak 101 bin 881'e, iyileşenlerin sayısı 14 bin 970 artışla 2 milyon 579 bin 896'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 6 milyon 430 bin 266 oldu. Aşılananların 1 milyon 922 bin 72'sinin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

BÖLGELERİN RİSK SEVİYESİ GÜNCELLENDİ

İtalya'da artan vakalar karşısında Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzaladığı kararnameyle bölgelerin risk kategorileri güncellendi.

Son kararnameyle 10 bölge daha "çok yüksek riskli" (kırmızı) kategoriye, 8 bölge de "yüksek riskli" (turuncu) kategoriye alınarak, risk ve tedbir seviyeleri artırıldı.

Ülkede şu an sarı ile "orta riskli" grupta yer alan bölge kalmadı. Sadece Sardinya Adası, tüm faaliyetlerin serbest olduğu "düşük riskli" kategoride yer almaya devam etti.