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İtalya’da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 270 can kaybı

07.02.2021 19:57 | Son Güncelleme:
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İtalya’da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 270 can kaybı

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 270 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 91 bin 273’e yükseldi.

İtalya’da koronavirüs salgınında can kaybı artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yapılan 206 bin 789 testte 11 bin 641 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 milyon 636 bin 738’e yükseldiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 270 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 91 bin 273’e yükseldiğini ifade etti.

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Son 24 saat içinde 11 bin 380 kişinin iyileştiğini aktaran Bakanlık, ülkedeki toplam aktif Covid-19 vaka sayısının ise 427 bin 24’e düştüğünü açıkladı. İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 2 kişi azalarak 2 bin 107’ye geriledi. (İHA)

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