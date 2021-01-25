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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 420 kişi hayatını kaybetti

25.01.2021 20:33 | Son Güncelleme:
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İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 420 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 420 artarak 85 bin 881'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 8 bin 562 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede son bir haftadır günlük vaka sayısı 8 ile 14 bin arasında değişiyor.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 475 bin 372'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 491 bin 630'a gerilerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 420 artarak 85 bin 881'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 15 bin 787 artarak 1 milyon 897 bin 861'e çıktı.

Bu arada 27 Aralık 2020'de Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasına başlayan İtalya'da, üretici firmaların aşı tedarikini düşürmesi sebebiyle aşılama kampanyası yavaş ilerliyor.

Ülkede bugün itibarıyla aşılananların sayısı 1 milyon 416 bin 684'e çıktı, bunun 132 bin 739'u da ikinci dozu alanlar olduğu bilgisi paylaşıldı. (AA)

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