İtalya'da tedbirlerin süresi 6 Nisan'a kadar uzatıldı

Bakan Speranza, Covid-19'un İngiltere'de görülen daha bulaşıcı türünün hızla yayıldığına işaret ederek, "İngiliz varyantı gençlere nüfuz etme konusunda özel bir yeteneğe sahip." ifadesini kullandı.

İtalya'da 13 Şubat'ta göreve gelen Başbakan Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı hükümet, salgınla mücadeleye yönelik ilk kapsamlı kararnameyi bugün çıkardı.

Yeni kararnameyle, halihazırda uygulanan "yayılmadaki riske göre bölgesel tedbir" stratejisi, Covid-19'un ülke genelinde hızlı şekilde yayılan varyantları sebebiyle gözden geçirildi ve bazı tedbirler sıkılaştırıldı. Tedbirlerin uygulanma süresi, ülkede ailelerin bir araya geldiği ve seyahatlerin arttığı, bu yıl 4 Nisan'da kutlanacak Paskalya Yortusu'nu da kapsayacak şekilde 6 Nisan'a dek uzatıldı.

Buna göre, çok yüksek riskli (kırmızı) bölge ilan edilen yerlerde tüm okullarda uzaktan eğitime geçilecek. Kırmızı bölgelerde 6 Mart'tan itibaren ticari dükkan ve kuaförler açılamayacak.

Ayrıca risk kategorisi düşük dahi olsa ülke genelinde iş, acil ihtiyaç ya da sağlık gereksinimi dışında bölgelerarası seyahat 27 Mart'a kadar yasak olmaya devam edecek.