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İtalya’da teleferik faciası: 13 ölü

23.05.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın kuzeyinde Stresa-Mottarone teleferik hattındaki kabinin seyir halindeyken düşmesi nedeniyle en az 13 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan Ulusal Alp Dağları ve Madencilik Arama-Kurtarma Biriminden yapılan güncellemeye göre, ülkenin kuzeyindeki Piemonte bölgesindeki Maggiore gölü kıyısındaki Stresa kasabası ile Mottarone arasındaki teleferik hattında kabin yere çakıldı.

Kabinde bulunan en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Olayda ağır yaralanan 2 kişinin de helikopterlerle Torino'daki hastaneye sevk edildiği bildirildi.

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Kabinin Mottarone'deki varış noktasına 300 metre kala henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alana düştüğü kaydedildi.

Başbakanlıktan olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mario Draghi'nin Altyapı Bakanı Enrico Giovannini ve Sivil Savunma yetkilileriyle kazaya ilişkin gelişmeleri takip ettiği bildirildi.

Açıklamada, Başbakan Draghi'nin, "Stresa-Mottarone teleferiğindeki trajik kaza haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kurbanların yakınlarına tüm hükümetin taziyelerini belirtirim. Düşüncelerim ağır yaralanan çocuklarla ve aileleriyle." ifadelerinin yer aldığı mesajına da yer verildi. (AA)

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