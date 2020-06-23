İtalya'da turizm için yeni kampanya: Konaklama bedava

İtalya koronavirüsün turizme etkisini kırmak için kampanyaları bir bir harekete geçiriyor. Öncelikle Sicilya'ya gidecek olanlar için masrafların bir kısmının karşılanacağı açıklanırken, geçtiğimiz günlerde iç turizmin yeniden canlandırılması 500 euroluk turizm yardımı yapılacağı belirtilmişti. Bugün ise yine farklı bir kampanya hayata geçirilmeye çalışılıyor.

Campobasso kentine bağlı San Giovanni in Galdo köyünün başlattığı "Kendine Molise'yi hediye et" isimli projeyle, Temmuz-Eylül ayları arasında birer haftalık 40 tatil hediye edilecek.

Yaklaşık 500 nüfuslu köyün tarihi merkezindeki boş evler ücretsiz olarak turistlere açılacak.

MOLİSE'DE YAŞAMAMA VE EV SAHİBİ OLMAMA ŞARTI

Belediye ve "Morrutto'nun Dostları" isimli derneğin ortaklaşa yürüttüğü kampanyadan faydalanabilmek için Molise bölgesinde yaşamıyor olmak ve bu bölgede eve ya da aileye sahip olmamak şartı aranıyor.

Katılımcılar tarihi merkezdeki bir evde bir hafta ücret ödemeden konaklayabilecek, ancak ulaşım ve yemek gibi masrafları kendileri karşılayacak.

İsmini tarihi kent merkezinden alan "Morrutto'nun Dostları" derneğinin başkanı Stefano Trotta, halen tarihi merkezde 440 ev bulunduğunu ancak burada yaşayan aile sayısının 12 olduğunu söyledi.