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İtalya'da turizm için yeni kampanya: Konaklama bedava

DÜNYA HABERLERİ  | 23.06.2020 14:25 | Son Güncelleme

İtalya'nın Molise bölgesindeki bir köy, koronavirüsün sektöre etkisini ortadan kaldırmak için ve turizmi canlandırmak için bedava konaklama kampanyası başlattı.

İtalya'da turizm için yeni kampanya: Konaklama bedava

İtalya koronavirüsün turizme etkisini kırmak için kampanyaları bir bir harekete geçiriyor. Öncelikle Sicilya'ya gidecek olanlar için masrafların bir kısmının karşılanacağı açıklanırken, geçtiğimiz günlerde iç turizmin yeniden canlandırılması 500 euroluk turizm yardımı yapılacağı belirtilmişti. Bugün ise yine farklı bir kampanya hayata geçirilmeye çalışılıyor.

Campobasso kentine bağlı San Giovanni in Galdo köyünün başlattığı "Kendine Molise'yi hediye et" isimli projeyle, Temmuz-Eylül ayları arasında birer haftalık 40 tatil hediye edilecek.

Yaklaşık 500 nüfuslu köyün tarihi merkezindeki boş evler ücretsiz olarak turistlere açılacak.

MOLİSE'DE YAŞAMAMA VE EV SAHİBİ OLMAMA ŞARTI

Belediye ve "Morrutto'nun Dostları" isimli derneğin ortaklaşa yürüttüğü kampanyadan faydalanabilmek için Molise bölgesinde yaşamıyor olmak ve bu bölgede eve ya da aileye sahip olmamak şartı aranıyor.

Katılımcılar tarihi merkezdeki bir evde bir hafta ücret ödemeden konaklayabilecek, ancak ulaşım ve yemek gibi masrafları kendileri karşılayacak.

İsmini tarihi kent merkezinden alan "Morrutto'nun Dostları" derneğinin başkanı Stefano Trotta, halen tarihi merkezde 440 ev bulunduğunu ancak burada yaşayan aile sayısının 12 olduğunu söyledi.

TATİL İÇİN BAŞVURU

Dernek, köyün "denize ve dağlara 40 dakika, Roma ve Napoli'ye 2 saat mesafedeki stratejik konumunun yanı sıra üstün bir yaşam kalitesine de sahip olduğunu" vurguladı.

Kampanyanın organizatörleri, Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde turizmin darbe aldığı bir dönemde küçük ve tanınmayan bölgelerin canlandırılmasını amaçladıklarını belirtti.

AVRUPA'DAN YÜZLERCE TALEP GELDİ

Morrutto'nun Dostları derneği, kampanyanın geçen hafta sonunda duyurulmasının ardından 24 saat içinde ülke içinden ve Avrupa'dan yüzlerce talep aldıklarını açıkladı. Kampanyaya katılmak için bir form doldurup e-posta ile göndermek gerekiyor.

San Giovanni in Galdo'daki pilot projenin ardından başka köy ve kasabalar da yavaş ve turizmi canlandırmak için benzer kampanyalar düzenlemeyi planlıyor.


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