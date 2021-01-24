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İtalya’da veri hatası nedeniyle Lombardiya’da yanlışlıkla karantina uygulandı

24.01.2021 23:08 | Son Güncelleme:
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İtalya’da veri hatası nedeniyle Lombardiya’da yanlışlıkla karantina uygulandı

İtalya’da bir haftadır sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Lombardiya bölgesinde, Covid-19 verilerinin yanlış hesaplanması sebebi ile bölgede karantina uygulanmasının hatalı olduğu ortaya çıktı.

İtalya’da Covid-19 verilerinin yanlış hesaplanması yüzünden bir bölge yanlışlıkla karantinaya alındı. Virüs bulaşma endeksi Rt değeri bir hafta önce 1.4 çıkan ve bu nedenle “kırmızı bölge” ilan edilen Lombardiya’da, yeniden hesaplanan endeksin daha düşük çıkması üzerine tedbirler gevşetilerek “turuncu bölge” uygulaması başlatıldı.

SAĞLIK BAKANI BÖLGESEL YÖNETİMİ SUÇLADI

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Lombardiya bölgesini “turuncu bölge” olarak ilan eden kararnamaye imza attı ve yanlış değerlendirmeye Bölgesel Yönetim’den gelen rakamların neden olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgenin risk derecesinin yerel yönetimin tarafından gönderilen verilerin değiştirilmesi üzerine yeniden hesaplanarak düşürüldüğü duyuruldu.

BÖLGESEL YÖNETİMDEN YALANLAMA

Lombardiya Bölgesi Sağlık İşlerinden Sorumlu Letizia Moratti ise yaptığı açıklamada, her bölge için Rt değerini belirleyen İtalya Sağlık Yüksek Kurulu’na (ISS) gönderilen verilerde değişiklik yapılmadığını savundu.
Kırmızı bölge kararı hakkında çarşamba günü Bölgesel Yönetim Mahkemesi’ne (TAR) iptal başvurusunda bulunan yerel yönetim, ISS’nin değerlendirme kriterlerinde hata yaptığını iddia ediyor.

Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Attilio Fontana, tedbirlerin gevşetilmesine rağmen iptal davasını geri çekmeyeceklerini ve yanlış kararın maddi zararlarının karşılanmasını talep edeceklerini duyurdu.
Milano Belediye Başkanı Beppe Sala ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bölge Yönetimi’ni Covid-19 verilerini açıklamaya davet etti. (İHA)

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