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  4. Yargıtay kararı: Evde esrar yetiştirmek suç değil

Yargıtay kararı: Evde esrar yetiştirmek suç değil

BBC BBC
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İtalya'da Yargıtay, şahsi kullanım için evde esrar yetiştirmenin suç olmadığına hükmetti.

Yargıtay kararı: Evde esrar yetiştirmek suç değil

Yargıtay kararı, Napoli'de esrar yetiştirdiği için yargılanan 29 yaşındaki bir sanığın davasında alındı.

Evinde iki esrar bitkisi bulunan sanık, alt mahkeme tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay ise 19 Aralık'ta aldığı ancak İtalyan basınında dün yer alan kararında, "ev ortamında ve düşük miktarda" esrar yetiştirmenin suç teşkil etmediğine hükmetti.

Kararda, yetiştirme tekniği, bitki sayısı ve elde edilen ürün miktarına bakılarak sanığın bitkileri şahsi kullanım amaçlı yetiştirdiğinin anlaşılabileceği belirtildi.

SENATÖR MANTERO: TARİHİ BİR HÜKÜM

Yargıtay'ın kararı bugünkü İtalyan gazetelerinde baş sayfalarda yer aldı.

La Repubblica'daki bir yorum yazısında "Bir tabunun sonu" denilirken, Corriere della Sera da "Yargıtay'dan dönüm noktası niteliğinde karar" ifadesini kullandı.

Yargıtay kararı, esrar yetiştirilmesi ve kullanımını teşvik edici etkiye yol açabileceği gerekçesiyle eleştirilere de neden oldu.

Karara eleştirel yaklaşan Katolik Kilisesi'nin gazetesi Avvenire "Yargıtay'dan şok uyuşturucu kararı" başlığını attı.

"Hafif esrarın" yasallaşması taraftarı siyasetçilerden Senatör Matteo Mantero ise Yargıtay kararını "tarihi bir hüküm" diye nitelendirdi.

5 Yıldız Hareketi'nden Senatör Mantero, bu şekilde "hafif uyuşturucu tekelini mafyanın ellerine teslim eden bir çarpıklığın sona ereceğini" belirtti.

Mantero, mahkeme kararını yasal düzenlemelerle desteklemek için parlamentonun harekete geçmesi çağrısı yaptı.

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