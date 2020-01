İtalya'daki cruise gemisine koronavirüsü karantinası

Kuzey İtalya'nın Savona kıyılarında bulunan Costa Smeralda isimli cruise gemisi, iki Çinli turistin koronavirüs taşıdığı şüphesi üzerine yetkililer tarafından karantinaya alındı.

Cruise gemisinin ait olduğu Costa Crociere isimli şirketin sözcüsü, çinli turistlerin virüsü taşıyıp taşımadığından emin olunması için sağlık kontrolünden geçtiklerini, bu sırada geminin içerisindeki 6 bin yolcunun ise karaya çıkmasına izin verilmediğini söyledi. Sözcü, durumun 'birkaç saat içerisinde netleşeceğini' belirtti.

