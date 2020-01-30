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İtalya'daki cruise gemisine koronavirüsü karantinası

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2020 14:44 | Son Güncelleme

İtalya'da 6 bin kişilik cruise gemisi koronavirüs (coronavirus) nedeniyle karantinaya alındı.

İtalya'daki cruise gemisine koronavirüsü karantinası

Kuzey İtalya'nın Savona kıyılarında bulunan Costa Smeralda isimli cruise gemisi, iki Çinli turistin koronavirüs taşıdığı şüphesi üzerine yetkililer tarafından karantinaya alındı.

Cruise gemisinin ait olduğu Costa Crociere isimli şirketin sözcüsü, çinli turistlerin virüsü taşıyıp taşımadığından emin olunması için sağlık kontrolünden geçtiklerini, bu sırada geminin içerisindeki 6 bin yolcunun ise karaya çıkmasına izin verilmediğini söyledi. Sözcü, durumun 'birkaç saat içerisinde netleşeceğini' belirtti.

Reuters'ın haberine göre, yüksek ateş ve solunum güçlüğü çektiği belirtilen Çinli turistler İtalya'ya 25 ocakta gelerek aynı gün cruise gemisine bindi.

Turistlerin İtalya'ya gelmeden önce Marsilya ve Barselona'da bulundukları belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs coronavirüs Karantina İtalya Cruise

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