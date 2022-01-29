HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İtalya'daki seçimlerde çıkmaz devam ediyor! Daha önce 1971'de yaşanmıştı

İtalya'daki seçimlerde çıkmaz devam ediyor! Daha önce 1971'de yaşanmıştı

29.01.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’da cumhurbaşkanlığı seçimleri devam ederken çıkmaz sürüyor. Seçimlerde 7’nci turda da adaylardan hiçbiri seçilmek için gerekli oy sayısına ulaşamadı. Benzer bir olay 1971 yılında da yaşanmıştı. 1971 yılındaki en uzun süren cumhurbaşkanlığı seçiminde Giovanni Leone, 23 turun ardından seçimi kazanmıştı. Öte yandan koalisyon hükümetini oluşturan 6 parti ise mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın ikinci dönemde de görev almasını istedi.

İtalya'daki seçimlerde çıkmaz devam ediyor! Daha önce 1971'de yaşanmıştı

İtalya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki çıkmaz devam ediyor. 24 Ocak’ta başlayan seçimler devam ederken, bugün yapılan 7’nci tur oylamada da sonuç çıkmadı. Bu turda da en çok oyu mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın alması ve başka bir aday üzerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle koalisyon hükümetini oluşturan 6 parti, Mattarella’nın ikinci dönemde de görev almasını istedi. Matarella, geçtiğimiz Çarşamba günü 125, bugün yapılan oylamada ise 387 oy aldı.

ÜLKENİN İYİLİĞİ İÇİN FEDAKARLIK İSTEDİ

İtalya basınında yer alan haberlerde, aşırı sağcı Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini, Mattarella’dan ülkenin iyiliği için "bir fedakarlık yapmasını" istediği belirtilirken, Başbakan Mario Draghi’nin ise Mattarella’yı aradığı ve göreve devam etmesini istediği aktarıldı. Mattarella, ikinci döneme sıcak bakmazken, siyasi istikrarın sürmesi için görevi kabul etmesi bekleniyor. Uzmanlar, Mattarella’nın ikinci bir dönemi kabul etmesinin ardından siyasi durum izin verdiğinde görevinden istifa edeceğini öne sürdü.

881a67b4-33bc-44c5-9809-47bd2bb3e313

YALNIZCA BİR KİŞİ İKİ DÖNEM GÖREV YAPMIŞTI

Daha önceki cumhurbaşkanları arasında sadece 11. Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano iki dönem görev yapmıştı. 2013 yılında 7 yıllık görev süresini dolduran Napolitano, ülkede yaşanan politik ve ekonomik kriz koşullarında tüm siyasi odakların konsensüsü üzerine görevi kabul etmiş ve ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti. Napolitano, iki yıl sonra yeni bir hükümet kurulmasının ardından görevinden istifa etmişti.

1 Şubat'tan itibaren başlıyor! İtalya ve Türkiye arasında seyahatlerde yeni dönem1 Şubat'tan itibaren başlıyor! İtalya ve Türkiye arasında seyahatlerde yeni dönem

4. TURUN ARDINDAN SEÇİLME ŞARTI 3'TE 2 ÇOĞUNLUKTAN SALT ÇOĞUNLUĞA ÇEKİLMİŞTİ

İtalya’nın 13. cumhurbaşkanının seçilmesi için adaylardan birinin bin 9 seçici delegenin en az 505’inin oyunu alması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Mattarella’nın görev süresinin 3 Şubat’ta sona erecek olması nedeniyle 24 Ocak’ta başlayan seçimlerin ilk 3 turunda sonuç çıkmaması üzerine seçilme şartı 4’üncü turdan itibaren 3’te 2 çoğunluktan salt çoğunluğa çekilmişti.

1532b96e-e803-4352-8e03-0b049dc806db

1971'DEKİ SEÇİM EN UZUN SÜREN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OLMUŞTU

Öte yandan İtalya’da 1971’de yapılan en uzun süren cumhurbaşkanlığı seçiminde Giovanni Leone, 23 turun ardından seçimi kazanmıştı. (İHA)

7804e24d-5423-4389-acf1-2af55a884260

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı
Eşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek kararEşini geç saatlerde başka bir erkekle mesajlaşırken yakalayınca... Davaların seyrini değiştirecek karar
Sosyal medyada viral olmuştu! İki ülke bölününce ayrı düşen ve 74 yıl sonra buluşan kardeşlere izin çıktıSosyal medyada viral olmuştu! İki ülke bölününce ayrı düşen ve 74 yıl sonra buluşan kardeşlere izin çıktı
Anahtar Kelimeler:
seçim Cumhurbaşkanı İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkes isyan ediyordu! Elektrik faturaları ile ilgili flaş talep

Herkes isyan ediyordu! Elektrik faturaları ile ilgili flaş talep

Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!

Son dakika... Altın fiyatı için dikkat çeken uyarı: Hüsrana uğrayacaklar!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: "Birileri kafayı bulmaya gidiyor"

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: "Birileri kafayı bulmaya gidiyor"

Abdulhamit Gül, görevi Bekir Bozdağ'a devretti

Abdulhamit Gül, görevi Bekir Bozdağ'a devretti

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Salgının seyriyle ilgili çarpıcı sözler: En yüksek sesle söylüyorum

Salgının seyriyle ilgili çarpıcı sözler: En yüksek sesle söylüyorum

İlginizi Çekebilir

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğramıştı! "Elimde sinek vardı..."

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

100 binlik arabaya 65 bin fiyat biçince telefonları susmadı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Hablemitoğlu suikastı zanlısı Bozkır ile ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.