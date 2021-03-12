İtalya'dan çok önemli açıklama: Türkiyesiz olmaz!

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle düzenlenen onlayn toplantıda Doğu Akdeniz'de Türkiye’nin içinde olmadığı bir çözümün sürdürülebilir olmayacağını savundu.

Cumhuriyet'in özel haberine göre İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle düzenlenen çevrimiçi toplantıya katıldı.

Gaiani, Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarının paylaşımı konusunda Türkiye’nin içinde olmadığı bir çözümün sürdürülebilir olmayacağını, bölgedeki gerilimin çözümü için tüm tarafların içinde bulunduğu bir diyalog sürecinden yana olduklarını belirtti.



