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İtalya'dan çok önemli açıklama: Türkiyesiz olmaz!

12.03.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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İtalya'dan çok önemli açıklama: Türkiyesiz olmaz!

İtalya'dan Doğu Akdeniz'de yükselen gerilime ilişkin bir açıklama geldi. İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Doğu Akdeniz'de Türkiye olmadan çözüme ulaşılamayacağını söyledi.

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle düzenlenen onlayn toplantıda Doğu Akdeniz'de Türkiye’nin içinde olmadığı bir çözümün sürdürülebilir olmayacağını savundu.

Cumhuriyet'in özel haberine göre İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle düzenlenen çevrimiçi toplantıya katıldı.

Gaiani, Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarının paylaşımı konusunda Türkiye’nin içinde olmadığı bir çözümün sürdürülebilir olmayacağını, bölgedeki gerilimin çözümü için tüm tarafların içinde bulunduğu bir diyalog sürecinden yana olduklarını belirtti.


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İtalya Türkiye

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