'İtalya'dan geldim, koronavirüslüyüm' dedi, gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, önceki gün Bursa Şehir Hastanesine giden E.O. (68), yetkililere İtalya'dan geldiğini ve koronavirüslü olduğunu söyledi. Bunun üzerine hemen hastanenin izolasyon bölümüne alınan E.O'nun vücudunda herhangi bir virüse rastlanmadı. E.O evine gönderildi.

YALAN BEYAN VERDİĞİ ANLAŞILINCA POLİSE BİLDİRİLDİ

Dün de Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden E.O, hastane yetkililerine aynı şeyleri söyleyerek yardım istedi. Yine testlerden geçen ve hasta olmadığı belirlenen E.O'nun Bursa Şehir Hastanesi'nde de yalan beyan verdiği anlaşılınca polise bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.O'yu kişilerin huzur ve sükununu bozma ve halkı galeyana getirmekten Mudanya'daki evinde gözaltına aldı.

Öte yandan şüphelinin İtalya'ya hiç gitmediği, psikolojik rahatsızlığının olduğu iddiaları da araştırılıyor.

