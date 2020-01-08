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  4. İtalya'dan Libya toplantısında soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan Libya toplantısında soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 23:33 | Son Güncelleme

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio’nun, Mısır'ın başkenti Kahire'de 5 ülkenin katılımıyla yapılan Libya toplantısının sonuç bildirisini imzalamadığı belirtildi.

İtalya'dan Libya toplantısında soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Kahire'de Libya gündemiyle toplanan Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) dışişleri bakanları toplantısına ilişkin İtalyan basınında çıkan haberlerde, Di Maio’nun "çok dengesiz" olarak değerlendirdiği sonuç bildirisine imza atmadığı ifade edildi.

"TÜRKİYE HAKKINDAKİ TUTUMLARINIZI YUMUŞATIN"

Bakan Di Maio'nun, mevkidaşlarından Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'a karşı sert tutumlarını yumuşatmalarını istediği de çıkan haberler arasında yer aldı.

Di Maio'nun, toplantıda Berlin Süreci’ne vurgu yaparak, bu sürece dengelerin bir tarafa kaymış şekilde gidilmemesi, diyalog ve itidalli olmaları gerektiğini söylediği kaydedildi.

"ATEŞKES EN KISA SÜREDE SAĞLANMALI"

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığından toplantıya dair yapılan açıklamada ise "İtalya, her türlü dış müdahaleye karşı. Ateşkes en kısa sürede sağlanmalı ve Berlin konferansı için bir tarih belirlenmelidir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Luigi Di Maio’nun toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısına da katılmaması dikkati çekti. (AA)

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İtalya İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Libya

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