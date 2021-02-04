İtalya'dan Tiktok'a 13 yaş sınırlaması!

İtalya Kişisel Verileri Koruma Kurumu (GPDP), salı günü yapılan yazılı açıklamada, TikTok'un 9 Şubat'tan itibaren tüm İtalyan kullanıcıların uygulamaya erişimini engelleyeceği ve uygulamayı kullanmaya devam etmek için ise kullanıcılardan doğum tarihlerini yeniden girmesini talep edeceği duyuruldu. Yaş doğrulama işleminin ardından 13 yaşın altında olduğu tespit edilen hesaplar TikTok tarafından silinecek.

TİKTOK SAYIYI 2 KATINA ÇIKARTACAK

Açıklamada TikTok’un, 13 yaşın altındaki kullanıcılara erişimi engellemek amacıyla sıkı önlemler uygulamayı taahhüt ettiği belirtildi. Buna göre TikTok İtalyanca dilinde çalışan moderatörlerinin sayısını 2 katına çıkaracak ve yaş doğrulama amacıyla yapay zeka tabanlı sistemler devreye sokacak.

İtalya’nın Palermo kentinde ocak ayı sonunda 10 yaşındaki bir kızın, TikTok’taki bir meydan okumada hayatını kaybettiğine yönelik iddialar ülkede infiale yol açmıştı.

(İHA)

