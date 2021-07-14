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İtalya'dan Venedik kararı! Dev kruvaziyer gemileri artık giremeyecek

14.07.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da hükümet, büyük yolcu gemilerinin Venedik Lagünü'nde yaptığı transit geçişlerin 1 Ağustos'tan itibaren durdurulacağını açıkladı.

İtalya'dan Venedik kararı! Dev kruvaziyer gemileri artık giremeyecek

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun Başbakan Mario Draghi liderliğinde toplandığı ve kanallarıyla ünlü Venedik kentinde özellikle San Marco meydanı yakınında yapılan ve çoğu zaman protesto edilen kruvaziyerlerin yakın geçişlerinin durdurulacağı tarihin belli olduğu ifade edildi.

TRANSİT GEÇİŞ YAPAMAYACAKLAR

Açıklamada, 1 Ağustos'tan itibaren 25 bin tondan ağır ve 180 metreden uzun gemilerin, San Marco Meydanı ve Giudecca kanalı içinde transit geçiş yapamayacağı belirtildi.

Alınan bu karar lagünün korunması adına önemli bir adım olarak nitelendirilirken, açıklamada, lagün dışında büyük tonajlı gemilerin yanaşabileceği liman projesi için ihale duyurusuna çıkıldığı hatırlatıldı.

"TAAHHÜDÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİĞİMİZ İÇİN GURURLUYUM"

Kültür Bakanı Dario Franceschini de Twitter hesabından UNESCO'nun genel direktörü Audrey Azoulay'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "1 Ağustos'tan itibaren büyük gemiler, Venedik'te Giudecca kanalı ve San Marco önünden geçmeyecek. Bakanlar Kurulu, Kanun Hükmünde Kararname'yi onayladı. Taahhüdümüzü yerine getirdiğimiz için gururluyum." ifadelerini kullandı.

İtalyan hükümeti, nisan ayında gemilerin lagünden geçişinin yasaklanmasına ilişkin karar almış ancak yasağın yürürlüğe girmesi için bu gemilere lagün dışında yapılacak liman projesini işaret etmişti.

5 Haziran'da MSC Orchestra gemisinin Venedik'ten hareket edişi, kentteki büyük gemi karşıtları tarafından protesto edilmişti.

UNESCO ise 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İtalya'nın, Venedik lagünü içindeki büyük gemi geçişlerini durdurmaması halinde Venedik'in "Tehlike Altındaki Dünya Miras Listesi"ne alınacağı uyarısında bulunmuştu.

ÜLKE EKONOMİSİNE 400 MİLYON AVRO GELİR SAĞLIYORDU

İtalyan basınındaki haberlere göre, Venedik'e yönelik kruvaziyer turizminden, yeni tip koronavirüs salgını öncesinde ülke ekonomisine yaklaşık 400 milyon avro gelir sağlanıyordu.

Kaynak: AA

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İtalya
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