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İtalya'dan Venezuela sürprizi!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.02.2019 17:27 | Son Güncelleme

İtalya'nın diğer Avrupa ülkelerinin aksine, Guaido'yu Venezuela Başkanı olarak görmediği bildirildi.

İtalya'dan Venezuela sürprizi!

Reuters'in verdiği son dakika bilgisine göre İtalya, Avrupa Birliği'nin Guaido'yu Venezuela geçici lideri olarak tanımasını bloke ettiğini bildirdi

Ayrıntılar geliyor...

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İtalya Venezuela

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