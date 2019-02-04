İtalya'dan Venezuela sürprizi!

Reuters'in verdiği son dakika bilgisine göre İtalya, Avrupa Birliği'nin Guaido'yu Venezuela geçici lideri olarak tanımasını bloke ettiğini bildirdi
Ayrıntılar geliyor...
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki
Maduro'ya tanınan süre doldu! Avrupa'dan peş peşe açıklamalar
Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!
Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi karın altında kaldı!
Maduro canlı yayında Erdoğan’a mesaj gönderdi
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Okuyucu Yorumları 0 yorum