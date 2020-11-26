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İtalya Devlet Televizyonu'nda 'seksi alışveriş' taktikleri veren program tepkiler sonrası durduruldu

26.11.2020 13:47 | Son Güncelleme:
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İtalya Devlet Televizyonu'nda 'seksi alışveriş' taktikleri veren program tepkiler sonrası durduruldu

İtalya Devlet Televizyonu Rai'de, kadınlara "seksi şekilde market alışverişi yapma" tavsiyelerine yer verilen bir program, cinsiyetçilik suçlamaları üzerine askıya alındı.

İtalya Devlet Televizyonu Rai'de, kadınlara "seksi şekilde market alışverişi yapma" tavsiyelerine yer verilen bir program, cinsiyetçilik suçlamaları üzerine askıya alındı.

Rai 2 kanalında hafta içi her gün öğleden sonraları yayımlanan "Detto Fatto" isimli programda önceki gün bir direk dansçısı konuk edilerek, ince uzun topuklu ayakkabılar ve kısa şortlarla nasıl market alışverişi yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Dansçı Emily Angelillo, üst raflardan ürün alırken "daha ilgi çekici" olmak için tek bacağın dizden kırılarak havaya kaldırılması gibi tavsiyeler verdi.

Büyük oranda vatandaşların ödediği lisans ücretiyle finanse edilen kamu yayıncısı Rai'nin (Radiotelevisione italiana) böyle bir yayın yapması, cinsiyetçi klişelerin tekrarlandığı ve güçlendirildiği gerekçesiyle büyük tepki çekti.

Programın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde yayımlanmış olması da ayrıca eleştiri aldı.

Sosyal medyada program "aşağılayıcı", "en kötü türden cinsiyetçi" gibi ifadelerle kınandı.

Programı eleştirenler, "İtalya, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele gününden hemen önce devlet kanalında kadınların nesneleştirildiği bir programın yayımlandığı bir ülke. Alışveriş yapmak için mini etek ve yüksek topuklar: Çünkü biz kadınlar hizmetkar ama seksi olmalıyız. Dehşet verici" gibi mesajlar yazdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Rai'ye aktarılan yıllık lisans ücretini ödememe çağrısı yaptı.

Rai 2 yayın yönetmeni özür diledi

Kamu yayıncılığı yapan kanalın söz konusu programı siyasetçilerin de tepkisini çekti.

Tarım ve Ormancılık Bakanı Teresa Bellanova, "Kadınları daha ne kadar böyle sahte ve klişeleşmiş şekilde, ince topuklarla, seksi hareket ederken göstereceğiz?" dedi ve medyanın kadınları stereotiplerden uzak biçimde, karikatürleştirmeden yansıtması çağrısı yaptı.

Rai'nin denetiminden sorumlu parlamento komisyonunda görevli milletvekili Michele Anzaldi de tepkilere katılarak, "Rai 2'de yayımlanan 'Detto Fatto' programına öfkelenen ve haklı olarak tepki gösterenler bilmeli ki, bu "alışveriş dersi" gibi bölümlere konuk alınanlara 1500-5000 euro ödeme yapılıyor. Hala bizden para isteyen Rai, vatandaşların verdiği lisans ücretini böyle harcıyor" dedi.

Tepkiler üzerine program durduruldu ve dünkü bölümü yayına girmedi.

Rai 2 kanalı yayın yönetmeni Ludovico Di Meo bir açıklama yaparak özür diledi. Di Meo, "Detto Fatto, tek amacı eğlendirmek olan bir program. Dünkü yayında istenmeden çok ağır bir hata yapıldı. Bundan dolayı başta ben izleyicilerden özür diliyorum" dedi.

Yayın yönetmeni, "kadınlar hakkındaki olumsuz klişeleri güçlendirmek gibi bir niyetlerinin olmadığını" söyledi.

Rai İcra Kurulu Başkanı Fabrizio Salini de programla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Salini, "Bu, kamu hizmeti ruhuyla ve Rai'nin editoryal çizgisiyle bağdaşmayan çok vahim bir olay. Programın akıbetiyle ilgili değerlendirmelerimiz sürüyor" diye konuştu.

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