HABER
  4. İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, AB ülkelerinin Libya toplantısını değerlendirdi

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, AB ülkelerinin Libya toplantısını değerlendirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2020 19:41 | Son Güncelleme

"Bu gerçekten çok önemli bir toplantı oldu. Çünkü Avrupa'nın Libya konusunda önemli girişimlerde bulunmasını istedik. Tüm muhataplarla görüşüp, onları ateşkes konusunda ikna etmeliyiz"

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliğinin (AB) Libya konusunda uyum içinde hareket edip, tek ses olarak görüş bildireceğini belirterek, Türkiye'nin mevcut şartlarda Libya'da ana aktör ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Di Maio, Brüksel'de AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ev sahipliğinde, Alman, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarının katıldığı olağanüstü Libya toplantısı çıkışında İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

Libya'nın Akdeniz'in önemli ülkelerinden biri olduğunu ifade eden İtalyan bakan, "Libya'daki durum sadece düzensiz göç bakımından değil, Avrupa'ya yönelik terör tehlikesi bakımından da bir risk taşıyor. Burada bir vekalet savaşı var. İç savaşa müdahale eden ülkeler var. Tüm müdahaleleri durdurmalıyız." dedi.

Brüksel'de bugünkü toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Di Maio, "Bu gerçekten çok önemli bir toplantı oldu. Çünkü Avrupa'nın Libya konusunda önemli girişimlerde bulunmasını istedik. Tüm muhataplarla görüşüp, onları ateşkes konusunda ikna etmeliyiz." diye konuştu.

Luigi Di Maio, AB'nin Libya'ya yönelik politikasında yarından itibaren değişiklik olacağını belirterek, "AB, Libya konusunda uyum içinde çalışacak ve tek ses olacak." ifadesini kullandı.

Kendisinin de aralarında olduğu AB heyetinin bugün Libya'ya gitmeyi planlayıp, sonradan iptal olan ziyarete de değinen Di Maio, "Libya'nın nerede konuşulduğunun önemi yok. Ne yazık ki güvenlik koşulları Trablus'a AB misyonuna izin vermedi." yorumunu yaptı.

- "Türkiye, Libya konusunda önemli ülkelerden"

Di Maio, Türkiye'ye gitmek üzere olduğunu da hatırlatarak, "Türk mevkidaşımla görüşeceğim. Türkiye, şu anda Libya'da sona ermesi gereken savaşta önemli ülkelerden biri." dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı, yarın akşam da Mısır'ın başkenti Kahire'de bir toplantıya katılacağını belirterek, burada da Libya Hükümetiyle Türk Hükümeti arasında Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı ele alacaklarını ifade etti.

"Türk mevkidaşınızla görüşmenizde Türkiye'den Libya'ya asker göndermesini durdurmasını isteyecek misiniz?" şeklindeki bir soruya Di Maio, "Önce görüşmeme izin verin." yanıtını verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
İspanya’da hükümet krizi çözüldüİspanya’da hükümet krizi çözüldü
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir:"Türkiye’nin milli menfaatlerine muhalefet ediyorlar”AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir:"Türkiye’nin milli menfaatlerine muhalefet ediyorlar”
Anahtar Kelimeler:
Di Maio'nun Türkiye ziyareti İtalya İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio Libya Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Porno yıldızından olay itiraf! Sektörün tüm sırlarını anlattı

Porno yıldızından olay itiraf! Sektörün tüm sırlarını anlattı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
İYİ Parti'den Urla açıklaması: Haberdar olsak CHP'yi uyarırdık

İYİ Parti'den Urla açıklaması: Haberdar olsak CHP'yi uyarırdık

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

İYİ Parti Sibel Ünli'nin intiharının ardından 'acil eylem planı' hazırladı

Sibel Ünli'nin intiharının ardından İYİ Parti'den hükümete çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden suçlamıştı! Ali Babacan'dan cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Çelik'ten Kanal İstanbul açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'in yeni binasının açılışında açıklamalar

Erdoğan'dan MİT'in yeni binasının açılışında açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.