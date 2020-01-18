-
-
HABER
-
Güncel
-
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "(Libya'da) Ateşkesin izlenmesi için uluslararası bir misyon kurulması koşullar elverdiğinde değerlendirilebilir"
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "(Libya'da) Ateşkesin izlenmesi için uluslararası bir misyon kurulması koşullar elverdiğinde değerlendirilebilir"
GÜNCEL
HABERLERİ
|
18.01.2020 11:23 |
Son Güncelleme
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: "(Libya'da) Ateşkesin izlenmesi için uluslararası bir misyon kurulması koşullar elverdiğinde değerlendirilebilir"
Okuyucu Yorumları 0 yorum