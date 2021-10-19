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İtalya Futbol Federasyonu Başkanı: Irkçı taraftarlar stadyumlardan ömür boyu men edilmeli

19.10.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, ırkçı tezahürat yapan taraftarların ömür boyu stadyumlardan men edilmesi gerektiğini söyledi. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı: Irkçı taraftarlar stadyumlardan ömür boyu men edilmeli

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, ırkçı tezahürat yapan taraftarların stadyumlardan ömür boyu men edilmesi gerektiğini söyledi.

Son haftalarda Serie A maçlarında arka arkaya yanan ırkçı tezahürat skandallarıyla ilgili olarak konuşan FIGC Başkanı Gravina, "Bu kişileri tespit etme imkanımız var. Kimliği belirlenen bu kişilerin kati biçimde stadyumlardan uzak tutulması gerektiğini savunanlar haklı, ömür boyu men edilmeliler" dedi.

Italia 1 kanalına konuşan Gravina, böylece tribünlerin toptan cezalandırılması yerine bireysel yaptırımlar uygulanabileceğini vurguladı.

Federasyon Başkanı, kulüplerin de bu yönde iş birliği yapmaları halinde kendilerine düşen sorumluluk ve yaptırımları hafifletebileceklerini söyledi.

Irkçı ifadeler kullanan taraftarların tek tek belirlenmesi için gerekli teknolojinin mevcut olduğunu belirten Gravina, "Tek tek bireyler bulunup stadyumlardan atılır ve geri gelmelerine asla izin verilmez" dedi.

Irkçı tezahüratlar İtalya'da stadyumlarda sık yaşanan bir sorun.

Son olarak ay başında, Napoli'de forma giyen Kalidou Koulibaly, Fiorentina tribünlerinin kendisine hitaben "maymun" diye bağırmasından şikayetçi olmuştu.

Napoli oyuncusu Kalidou Koulibaly, Fiorentina ile oynanan Serie A maçında ırkçı tezahüratlara maruz kaldı

Güvenlik güçleri, stadyum kameraları ve turnikelerden geçiş görüntülerini inceleyerek söz konusu taraftarın kimliğini belirlemiş ve ırk ayrımcılığı suçlamasıyla savcılığa ihbar etmişti.

İtalyan basını, Fiorentina kulübünün de taraftarı ömür boyu stadyumdan men ettiğini yazmıştı.

Benzer şekilde, geçen ay AC Milan'ın kalecisi Mike Maignan'a yönelik ırkçı ifade kullanan bir Juventus taraftarı da tespit edilerek kulüp tarafından ömür boyu stadyumdan men edilmişti.

Geçen ayki Milan-Lazio maçı sırasında Lazio tribünlerinden Milanlı futbolcular Tiemoué Bakayoko ve Franck Kessie'ye ırkçı tezahürat yapılması üzerine soruşturma açılmıştı.

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