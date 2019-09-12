ROMA (AA) – İtalya hükümeti, Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle güvenli liman için bekleyişini sürdüren Fransız STK'ler Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz’in Ocean Viking gemisindeki 80’i aşkın göçmen için Avrupa'da dağıtım mekanizmasını harekete geçirdiğini açıkladı.

AB liderleriyle dün Brüksel'de bir araya gelen ve düzensiz göç konusunda kendilerine yardımcı olmayan ülkelere mali cezalar uygulanması önerisinde bulunan Başbakan Giuseppe Conte, bugün başbakanlıkta ilgili bakanlarıyla mini zirvede bir araya geldi.

Zirveye ilişkin başbakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola De Micheli ve Kültür Bakanı Dario Franceschini'nin katıldığı toplantıda Conte’nin, AB’deki temasları hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, Akdeniz’de iki operasyonda kurtardığı 80’i aşkın göçmenle İtalya ve Malta’dan güvenli liman çağrısına yanıt bekleyen Ocean Viking gemisinin durumuna değinildi.