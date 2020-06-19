İtalya, iç turizmi teşvik için ailelere 500 euro'ya kadar tatil ikramiyesi verecek

İtalya hükümeti, koronavirüs krizinden ağır etkilenen turizm sektörünü canlandırmak amacıyla düşük gelirli hanelere 500 euro'ya kadar tatil ikramiyesi verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre, tatil ikramiyesi programı için 2,4 milyar Euro ayrıldı. Program, yıllık geliri 40 bin euro'nun altında olan haneleri kapsayacak. Üç kişinin üzerindeki ailelere 500 euro, 2 kişilik ailelere 300 euro, tek kişilik hanelere de 150 euro'ya kadar tatil desteği verilecek.

Tatil ikramiyesinden faydalananlar bu desteği, ülke içindeki konaklama tesislerinde Temmuz-Aralık 2020 tarihleri arasında kullanabilecek.

İkramiyenin yüzde 80'i konaklama giderlerinden, yüzde 20'si de gelir vergisi beyanından düşülecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschini, tatil ikramiyesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu hem işletmelere hem de ailelere yardım etmenin bir yolu" dedi.

La Stampa gazetesinde Cuma günü yayımlanan bir ankete göre bu sene tatile çıkmayı planlayan İtalyanların yüzde 52,2'si tatil ikramiyesi istemeyi planlıyor.