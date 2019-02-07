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İtalya İçişleri Bakanı Salvini’den Macron’a cevap: "Görüşmeye hazırım”

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 18:57 | Son Güncelleme

Fransa’nın İtalya Büyükelçisini geri çekmesinden sonra açıklama yapan İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Halklarımızın iyiliği için Macron ile görüşmeye hazırım" dedi.Fransa’nın İtalya Büyükelçisini geri çekmesi üzerine açıklama yapan İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Fransa ile yeni sayfa açmaya, halklarımızın iyiliği için Macron ile görüşmekten mutluluk duyarım.

Fransa’nın İtalya Büyükelçisini geri çekmesinden sonra açıklama yapan İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Halklarımızın iyiliği için Macron ile görüşmeye hazırım" dedi.
Fransa’nın İtalya Büyükelçisini geri çekmesi üzerine açıklama yapan İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Fransa ile yeni sayfa açmaya, halklarımızın iyiliği için Macron ile görüşmekten mutluluk duyarım. Ama Fransa mültecileri sınıra itmeyi ve İtalyan katillere iltica hakkı vermeyi bırakmalı" dedi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada ‘benzeri görülmeyen saldırılar’ yapmakla suçladığı İtalya’daki büyükelçisini geri çektiklerini duyurmuştu.

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