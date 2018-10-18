HABER

İtalya İçişleri Bakanından Türkiye'ye "işgal" suçlaması

18.10.2018 00:13 | Son Güncelleme

İtalya'nın aşırı sağcı Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Rusya'ya Kırım işgali nedeniyle uygulanan AB yaptırımlarını eleştirirken Kıbrıs'taki Türk askeri varlığına dikkat çekti.

İtalya İçişleri Bakanından Türkiye'ye "işgal" suçlaması

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Moskova ziyareti sırasında Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya 2014 yılındaki Kırım işgalini gerekçe göstererek uyguladığı yaptırımları "ekonomik, sosyal ve kültürel delilik" olarak niteledi.

Aşırı sağcı Lig partisinin lideri Salvini, Rus ve İtalyan iş insanlarının katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, söz konusu yaptırımların kaldırılması için "elinden geleni yapacağını, en azından periyodik olarak uzatılması için gerçekleştirilecek girişimlere direneceğini" ifade etti.

Kıbrıs kıyaslaması

İtalyan bakan, Moskova'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle AB'ye eleştiri getirirken Rusya'nın 2014 yılındaki Kırım işgali ile Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs harekâtını da karşılaştırdı. Salvini, "Ukrayna'ya karşı gerçekleştirildiği iddia edilen ihlaller" nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan AB'nin, "bir Avrupa ülkesini 44 yıldır askeri işgal altında tutan bir ülkeye" finans sağlayıp kur yaptığını söyledi.

Rusya'ya karşı hislerini, "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Bazı Avrupa ülkelerinde aynı şekilde hisssetmiyorum. Burada evimdeymişçesine güvende hissediyorum" diyerek ifade eden Salvini, Moskova ziyaretinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile de bir araya geldi.

Rusya ile yakın ilişki

Lig partisi ve koalisyon ortağı Beş Yıldız Hareketi, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara, İtalya'nın ihracatına zarar verdiği gerekçesiyle karşı çıkıyor. Salvini, Temmuz ayındaki Moskova ziyareti sırasında da Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını istediğini söylemişti. Putin'e hayranlığını her fırsatta dile getiren Salvini'nin Lig partisi, 2017 yılında Başbakan Dimitri Medvedev liderliğindeki Birleşik Rusya ile işbirliği anlaşması imzalamıştı.

AFP,dpa/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Araştırma: İklim değişikliği Efes'i tehdit ediyorAraştırma: İklim değişikliği Efes'i tehdit ediyor
Pompeo: ‘Türkiye'ye Yaptırımları Kısa Sürede Gözden Geçireceğiz’ Pompeo: ‘Türkiye'ye Yaptırımları Kısa Sürede Gözden Geçireceğiz’ 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha

Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Yüzde 200 zam gelmişti! Fiyatı 9 liraya düştü

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koalisyon uçağı DSG'yi vurdu, bölge IŞİD kontrolüne geçti

Koalisyon uçağı DSG'yi vurdu, bölge IŞİD kontrolüne geçti

ABD'de Suudi Arabistan'a silah ambargosu teklifi

ABD'de Suudi Arabistan'a silah ambargosu teklifi

Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha

Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha

Kırım'daki kanlı saldırıda şoke eden detaylar! Beyaz tshirt...

Kırım'daki kanlı saldırıda şoke eden detaylar! Beyaz tshirt...

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

Merakla beklenen porno araştırması: Sonuçları ne olacak?

Merakla beklenen porno araştırması: Sonuçları ne olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.