İtalya ile AB Komisyonu arasında bütçe anlaşmazlığı

AB Komisyonu Ekim ayında geri çevirdiği bütçe taslağının revize edilmesi için talepte bulunmuştu.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile bütçe anlaşmazlığına düşen İtalya hükümeti Komisyona meydan okudu. Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio AB tarafından belirlenen sürenin dolmasına ramak kala yaptığı açıklamada bütçenin değiştirilmeyeceğini duyurdu. Di Maio "ne bakanlık bütçelerinde, ne de büyüme tahminlerinde" değişiklik yapılacağını söyledi.

Roma Hükümeti Komisyon'un bütçenin revize edilmesi şeklindeki talebini reddetmekle AB tarafından cezalandırılma riskini göze almış oldu. Popülist Beş Yıldız hareketinin lideri Luigi Di Maio Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "İtalya'nın ekonomik canlanması için hazırladıkları bütçeye ihtiyaçları olduğunu" ancak ek borçlanmanın Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2,4'ünü aşmaması için gerekli kararları aldıklarını belirtti.

İtalya hükümetinin borçlanma sınırının aşılmaması için kararlaştırdığı kontrol mekanizması otomatikman devreye girecek. Ayrıca kamuya ait gayrı menkuller de özelleştirilecek.